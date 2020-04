Whitney Houston slágerével, az I Wanna Dance with Somebody-val azonos című film készül az énekesnő életéről, írja a CNN.

A Houston életéről szóló film forgatókönyvét Anthony McCarten írja majd, aki a Bohém rapszódiát is jegyzi. A film rendezésére Stella Meghie-t (The Photograph) kérték fel. A film produceri munkáiban részt vesz az énekesnővel sokat együtt dolgozó Clive Davis és Houston unokahúga, Pat Houston is.

A tervek szerint a Houston-film egészen az énekesnő karrierjének elejétől kezdődik és tragikus haláláig tart. Houston 8 éve, 2012-ben halt meg 48 évesen, éppen azelőtt, hogy visszatért volna válása és drogproblémái után a szórakoztatóiparba. Idén nem az életéről szóló film az egyetlen bejelentés, februárban derült ki, hogy Houston Angliában és az Egyesült Államokban is visszatér pár turnéra – igaz, csak hologramként.

A filmmel kapcsolatban Clive Davis ezt mondta: