A La Clef nevű francia mozi is kénytelen volt bezárni a koronavírust megfékezésére hozott rendeletek miatt. A mozi végül úgy döntött, hogy lakóházak falaira vetítik tovább filmjeiket, írja az MTI.

Azt mondtuk: ha már a teremben nem vetíthetjük filmjeinket a közönségnek, bontsuk le a falakat és mutassuk be filmjeinket kívül

- mondta az ötlet kezdeményezője, Derek Woolfenden. Az első filmet, az 1955-ös Kőkemény ököllel című westernt péntek éjjel vetítették le.

Franciaország lakói a kijárási tilalom értelmében csak vásárolni és sportolni mehetnek ki a házukból. Habár a járvány lassulni látszik az országban, Jérome Salomon, a francia egészségügyi minisztérium járványügyi igazgatója árpilis közepén még arról beszélt, hogy a kijárási korlátozások enyhítéséhez még nem állnak közel. Salomon 24-én azt is mondta, hogy az ország egyelőre jócskán a járványban van, de az intenzíven kezeltek száma már több mint két hete folyamatosan csökken.

A La Clef csapata a kijárási korlátozások miatt érezte fontosnak, hogy valamilyen programot nyújtson a helyiek számára: ráadásul a szomszédságot még a filmek kiválasztásába is bevonták. A mozi egyébként hivatalosan 2018-ban zárt be, de Woolfenden vezetésével pár mozirajongó szeptember óta vette birtokba az épületet. Ellenezték annak eladását és azt ígérték, nem mozdulnak, amíg a La Clef nem működik tovább zavartalanul moziként. Az épületfoglalásért meg is büntették őket, de fellebbeztek.