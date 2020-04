A Deadline úgy tudja, hogy 2021 júliusának közepén kerül mozikba az Uncharted c. kalandfilm. A videójáték-adaptáció bemutatóját folyamatosan tologatja a stúdió, eredetileg csak jövő októberben mutatták volna be a filmet, de az új dátum azt jelenti, hogy a Sony a következő Pókember-film helyére tervezi az Unchartedot.

A pókemberes vonatkozás azért is érdekes, mert az Unchartedben is Tom Holland a főszereplő, ahogy a Pókemberben is. Korábban arról szóltak a hírek, hogy a járvány miatt leállt a produkció gyártása, amit már alapból hat hét csúszással kezdtek meg. Ehhez képest meglepő, hogy a Sony nem tovább tolta a bemutatót, hanem pár hónappal előrébb hozta.

Az Uncharted a kizárólag PlayStation-konzolokra gyártott Uncharted-videójátéksorozat adaptációja, ami gyakorlatilag egy modernebb Indiana Jones/Tomb Raider-hibrid egy Nathan Drake nevű figurával a főszerepben. Az Uncharted évek óta az egyik legnépszerább PlayStation-exkluzív videójáték, azonban a Sony évek óta szenved a filmadaptációval. Korábban összesen hét (!) rendező dolgozott a projekten vagy hozták szóba a munkával kapcsolatban (Travis Knight, Dan Trachtenberg, Shawn Levy, Seth Gordon, Neil Burger and David O. Russell), de végül márciusban a Venomot is rendező Ruben Fleischer vette át a rendezői feladatokat.

A filmben Tom Holland mellett szerepel majd Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali és Tati Gabrielle is. A történetről egyelőre annyit tudni, hogy a játékok előzményeként szolgál, az ifjú Nathan Drake-et alakítja Holland, az ő mentorának számító Sullyt pedig Wahlberg.