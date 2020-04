Meghalt Szalai András operatőr

Meghalt Szalai András – közölte a Színház- és Filmművészeti Egyetem.

Ma délelőtt, Szalai András operatőr, barátunk, egyetemünk tanára örökre elaludt. Hosszú évek óta küzdött a betegséggel, panasz és zokszó nélkül, mindig derűt és jókedvet sugárzón. Kevés emberről lehet leírni, hogy közszeretetnek örvend. Ő ilyen volt. Élet- és emberszeretetét, humánumát barátként, tanárként, tanítványként, munkatársként is becsültük. Egy szelíd szem, egy tekintet most bezárult. Egy kamerából kifutott a film. Ez a szemlélet, ez a szeretet, ahogy ő látta a világot, nagyon hiányzik majd. Miként ő is