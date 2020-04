Ahogy azt ma korábban megírtuk, a legnagyobb amerikai mozihálózat, az AMC bejelentette: nem fognak Universal-filmeket játszani, ha újranyitnak a mozik. Az ok prózai: a Universal stúdió azzal büszkélkedett, milyen hatalmas bevételt hozott számukra a Trollok a világ körül című animációs film online premierje, és ez érthetően nem esett jól az épp a csőd szélén álló AMC-nek, ami a maga 1000 mozijával a világ legnagyobb hálózata is egyben. Az animációs film online bemutatója három hét alatt 100 millió dollárt hozott a Universalnak, amiből 80 millió maradt náluk (az online bemutatásnál kábé 20% az, ami a szolgáltatóknak jut) szemben azzal az ötven millióval, ami a mozipremier után folyt volna be.

Az AMC fenyegetése, miszerint, akkor tessék majd máshová vinni a portékát, elég komoly. A Universal azt a szabály nem tartotta be, hogy a mozikban bemutatott filmeket a premierig és utána három hónapig más felületen és formában nem mutatják be. Ez garantálja a mozik túlélését mert ugye ha 12 nappal a premier után már online van a film, akkor az ember nem megy el moziba, hanem vár 12 napot. Az AMC a Universal bojkottjával olyan filmekre mond nemet, mint a Jurrasic Park-, a Halálos Iramban- vagy a Minyonok-franchise darabjai.

És most úgy tűnik, hogy Universal arra sem bazírozhat, hogy majd akkor a Regal, a második legnagyobb amerikai hálózat mutatja be a filmjeit, mert a céget birtokló Cineworld vezérigazgatója, Mooky Greidinger kijelentette, hogy ebben az ügyben az AMC mellett állnak. És azért érdekes számunkra, mert Greidinger a Cinema City vezérigazgatója is egyben, hiszen a Cineworld a magyart piacon szinte egyeduralkodó cég tulajdonosa is. A Deadline-on megjelent cikk szerint Greidinger még márciusban tárgyalt a Comcast (a Universa anyacége) elnökével, rögtön azután, hogy bejelentették a Trollok 2 online premierdátumát, és nagyon nem volt boldog:

A szép szavak nem jelentenek semmit, ha nem kezelnek minket partnerként. A Universal lépését a média úgy tálalta, mintha Hollywood közös akarata lett volna, miközben ez távolról sem igaz, hiszen a többi stúdió tiszteletben tartja a rendszert. És ők is nagyon szeretnék, ha rövidebb ablakkal dolgoznának, de ebben a különleges helyzetben belátták, hogy erről most nem lehet tárgyalásokat kezdeni, és biztosítottak minket, hogy tartják magukat az eddigi status quo-hoz. Egyedül önök nem jelezték, hogy ez így lesz. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a hálózatunk továbbra sem fog olyan filmeket bemutatni, melyek forgalmazói nem tartják be a játékszabályokat. Azokat, melyeknek köszönhetően 2019-ben a világ mozijai 42 milliárd dolláros bevételt termeltek, amiből kb. húszmillió a forgalmazóknál maradt.

A ma kirobbant botrányban megszólalt a nemzetközi mozihálózatok szövetsége (The International Union of Cinemas (UNIC), de ők sokkal óvatosabban fogalmaztak, a Trollok 2 esetét egyedi, különleges esetnek tekintik, amit csakis a koronavírus miatt megváltozott viszonyok ismeretében kell értékelni. Hogy a fentiek mit jelentenek majd ránk nézve, az egyelőre nem világos, de ha abból indulunk ki, hogy a Cinema City mozijaiban Az Ír című Netflix-filmet sem mutatták be (pedig biztos, hogy nagy kasszasiker lett volna), elképzelhető, hogy a Minyonok 2 vagy a Halálos Iramban 10 nem kerül a cég multiplexeibe.

Ezt erősíti az is, amit Greidinger az Indexnek, nyilatkozott 2018-ban:

A Netflix döntése, miszerint a saját gyártású filmjeit nem a mozikban vetíti, mennyire befolyásolja a jövőt? Veszélyesek lehetnek úgy a mozikra, mint a tévére?

AZ IGAZI MOZIFILMEKET, AMIKET PROFI FILMESEK FORGATNAK, MOZIBAN KELL MEGNÉZNI, EZ AZ EGYIK VÁLASZOM.

A másik, hogy a Netflix évente csak pár filmet gyárt, és ha ezeket nem hozza ki a mozikba, hát legyen. Az Amazon is gyárt, ők más utat választottak. Annak szerintem nem sok értelme van, hogy valaki leforgat egy 80-100 millió dolláros, látványos filmet, aztán bemutatja egy tévéképernyőn. Eleve több pénzt keresnének, ha először csak moziban mutatnák be a filmeket, de ők tudják. Van egy másik aspektus is. Ha egy rendezőt megkérdez, hogy a filmjét hol szeretné először látni, moziban vagy a tévében, nem hiszem, hogy a tévét mondaná.

A teljes interjú itt olvasható.