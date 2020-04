Vad, eszetlen kocsmázást tár elénk Vízkeleti Dániel Lerepül a hülye fejetek című újravágott diplomafilmje, ami a héten felkerült az Indafilmre. A főszereplő három fiatalt a betervezett csajozás helyett furcsa figurákkal hozza össze a sors.

Az anyagot idén januárra vágták, fényelték és hangkeverték újra. Még 2016-ban diplomázott a film első verziójával Vizkeleti rendezőként, Kiss Marcell pedig operatőrként a Színház- és Filmművészeti Egyetemen Gothár Péter rendező és Máthé Tibor operatőr osztályában.

A filmben egy ködös novemberi éjszaka – valahol a Viharsarokban – három kollégiumi srác kiszökik, hogy egy kocsmában ünnepeljék meg Shado barátjuk születésnapját. Shado verseket írogat, a haverjai kiröhögik, hogy ezzel akarja felszedni a pultoslányt. Furcsa figurákkal találkoznak, egyikőjük egy próféciával áll elő. Az éjszaka pedig olyan lesz, mintha soha nem akarna véget érni.

A forgatókönyvet Vizkeleti Schlachta Fruzsinával írta Hartay Csaba önéletrajzi ihletésű, azonos című regényének egy fejezetéből. Az alkotókat az író személye ragadta meg, aki egy szarvasi marhatelepen dolgozik és mellette ír szépirodalmi műveket, illetve az írás különleges hangulata és misztikuma.

A filmet az Indafilmen lehet megtekinteni:

Lerepül a hülye fejetek

A rövidfilmet nyolc éjszaka forgatták egy soroksári országúti kocsmában, ami annyira passzolt a regényben leírt és a rendező által elképzelt miliőhöz, hogy csak minimálisan kellett a berendezésén változtatni. A film a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Filmpartners produkciójában készült. A szerepekben Sedró Áron, Páll Zsolt, Vécsi Tibor, Feczesin Kristóf, Tóth András, Pálya Pompónia és Kroó Balázs láthatók. Az alkotás több nemzetközi rövidfilm fesztivál versenyprogramjában szerepelt.

“Sedró Áronban nemcsak Hartayt, hanem saját huszonéveskori énemet is megláttam – idézi fel a rendező. – A filmben a különös prófétát alakító Vécsi Tiborral, aki a legendás progresszív rock zenekar, a Korai Öröm frontembere és a rendőrfőnököt alakító Páll Zsolttal való találkozás pedig rám is hasonlóan nagy hatást tett, mint a filmbeli Shadóra karaktereik. Az energiáikat remélem sikerült a filmen keresztül a nézők felé is közvetíteni.”

Vízkeleti most végzett nagyjátékfilm-terve forgatókönyvével, Lidérc munkacímen. Magyar népi hiedelmeken alapuló folklór-horror, a magyar hiedelemvilág kísértő démona, a lidérc és a jelen magyar valósága van a középpontban. Kocsis Ágnes asszisztense volt még az utóbbi években az Éden című filmben, de ennek a tavaszra tervezett bemutatója a koronavírus miatt későbbre tolódik.