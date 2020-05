Megerősítették a januári pletykákat, és hivatalosan bejelentették, hogy Taika Waititi (Jojo Nyuszi, Thor 3.) egy egész estés Star Wars-filmet fog készíteni, írja a Hollywood Reporter a StarWars.com alapján.

A filmről természetesen még semmit sem tudni, azon kívül, hogy Waititi rendezi és ő lesz a film társforgatókönyvírója az 1917 című háborús filmet jegyző Krysty Wilson-Cairnstaika mellett.

Az új-zélandi Waititi a Hétköznapi vámpírok és a Vademberek hajszája című, egyedi humorú filmjeivel lett híres, majd a Thor 3. rendezésével bekerült Hollywood legmagasabb szintjeire. Azóta rendezett egy részt a szintén Star Wars-világában játszódó, The Mandalorian című sorozatból, illetve a Jojo Nyuszi című második világháborús tragikomédiájával megnyerte idén a legjobb adaptált forgatókönyvnek járó Oscar-díjat.

Waititi neve először idén januárban merült fel, mint egy új Star Wars-film rendezője. A rendező jelenleg a Next Goal Wins című focis filmjét fejezi be, illetve a Thor negyedik részét készíti elő, amit a tervek szerint 2022. február 11-én mutatnak be. Még nem tudni, hogy az új Star Wars-film mikor érkezne, illetve miről szólna egyáltalán. A 2019. végén bemutatott Skywalker kora elvileg lezárta a Skywalker-család kilenc filmen át zajló történetét, a tervek szerint Rian Johnson (Az utolsó Jedik, Tőrbe ejtve) éppen egy külön trilógián dolgozik.

A StarWars.com-on egy másik bejelentést is megtettek, a Russian Doll című Netflix-sorozat írója, Leslye Headland is egy új szérián dolgozik, a témája ismeretlen. Ez hivatalosan a negyedik sorozat, ami készülőben van, ugyanis már utómunka alatt van a Mandalorian második évada, készül egy sorozat a Vörös Egyesben feltűnő Cassian Andorról illetve Obi-Wan Kenobiról is, pontosabban arról, hogy mivel tengette az idejét a Sithek bosszúja és az eredeti Csillagok háborúja-film eseményei között. Ezek a sorozatok nagyon nagy valószínűséggel a Disney nemrég indult streamingoldalán, a Disney+-on fognak debütálni.