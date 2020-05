A Deadline információ szerint Tom Cruise és Elon Musk űrkutatással foglalkozó cége, a Space X a NASA közreműködésével elkészítené az első akciófilmet, amit az űrben forgattak. Igen, jól olvasta, az űrben. Egyelőre nem sokat tudni az igen ambiciózus projektről, de ami biztos, nem a Mission Impossible filmek folytatása lesz, egyelőre még egyetlen stúdió sem jelentkezett be, igen, valós ötletről van szó, sőt, már el is kezdődtek a munkálatok, igaz, még nagyon az elején tartanak.

Azt eddig is tudtuk, hogy Tom Cruise nem nagyon retten vissza semmitől, ha akciófilmekről van szó, bár azt ugye még kérdéses, hogy pontosan mi lesz a feladata, egyike lesz-e a szereplőknek, vagy a kamerák mögött dolgozik majd. És Elon Musknak is vannak merész elképzelései, illetve húzásai, és most nem soroljuk ide, hogy Grimesszal milyen nevet választottak első közös gyermeküknek, már ha lehet hinni annak, amit a Twitteren írt. De tény, hogy a NASA többek között az ő cégét bízta meg a következő holdra szállás járműveinek és eszközeinek fejlesztésével, igaz, csak 10 hónap múlva derül ki, hogy a Space X lesz a befutó.

Tom Cruise-t egyébként legközelebb az új Top Gun filmben láthatjuk, aminek karácsonyra halasztották a bemutatóját. Illetve jövőre jön majd a Mission Impossible hetedik része, egy évvel később pedig a nyolcadik.