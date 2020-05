Május 8. és 15. között ismét meghirdette 5+1 filmes akcióját a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete (MADOKE). Ezúttal A létezés eufóriája, A monostor gyermekei, az Ütős csajok, a Cooking History, a Besence Open és a Szél viszi érhető el egy hétig ingyenesen Magyarországon.

Az idén januárban megalakult Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete egyik célja, hogy népszerűsítse a dokumentumfilm műfaját, ezért már februárban egy hétre elérhetővé tettek hat magyar filmet (Gettó Balboa, Könnyű leckék, Nagyi projekt, Puskás Hungary, Drifter, Mignon). Mostani közleményükben azt írják: a filmeket több mint ötvenezren látták az akció ideje alatt.

Május 8-án, pénteken indul a MADOKE második akciója: megint 5 fesztiválkedvenc egész estés, és egy rövid dokumentumfilmet tesznek ingyenesen nézhetővé egy hétig. A filmek az egyesület honlapján, a https://madoke.hu/ oldalon keresztül lesznek elérhetőek, forgalmazási okokból csak Magyarországon.

A következő filmekről van szó:

A létezés eufóriája (r.: Szabó Réka, 83 p., 2019)

2019 egyik legsikeresebb magyar filmje A létezés eufóriája volt, amelyet a Tünet Együttes vezetője, Szabó Réka rendezett. A film a 90 éves holokauszt-túlélő, Fahidi Éva és egy fiatal táncosnő színházi duettjének próbáin keresztül mesél meghatóan a traumákról, nőiségről és az öregedésről. A film Locarnóban elnyerte a Kritikusok Hete program Nagydíját, a Szarajevói Filmfesztivál Emberi jogi díját, a 16. Verzió Emberi Jogi Filmfesztivál magyar közönségdíját és a Legjobb dokumentumfilmnek járó Magyar Filmdíjat is. Interjúnk a rendezővel és kritikánk a filmről itt olvasható:

A monostor gyermekei (r: Zurbó Dorottya, Arun Bhattarai, 74 p., 2017)

A monostor gyermekei, Zurbó Dorottya (Könnyű leckék) második filmje a világ egyik legelzártabb országában, Bhutánban játszódik, amely a Himalája utolsó buddhista királysága. Itt él Gyembó és húga, Tashi, akik átlagos tinédzserek. Szabadidejükben fociznak vagy a Facebookon lógnak. Édesapjuk, Tenzin felelős a helyi buddhista monostor őrzéséért, és mivel a tisztség apáról fiúra száll, okkal reméli, hogy hamarosan ő is fiának adhatja tovább a szent feladatot. A film érzékeny családi portré a Bruttó Nemzeti Boldogságról elhíresült országban. Az alkotás szerepelt az amszterdami IDFA, a San Franciscói Filmfesztivál, a New Yorki MoMA DocFortnight versenyprogramjában. Elnyerte a Zsigmond Vilmos az Ars Sacra és a Lessiniai Filmfesztivál legjobb dokumentumfilmnek járó díjait.

Ütős csajok (r.: Nordin Eszter, 74 p., 2016)

Az HBO gyártásában készült Ütős csajok két éven át követi nyomon a 7-36 év közötti bokszoló lányok történetét. Sajátos hullámvasúton ülnek, az érzelmek és a brutális harc között ingáznak, miközben felmerül a kérdés, mi motiválja, mi hajtja őket, hogy egy ilyen férfias sportágat űznek. Megéri a fájdalmat, a sérülést, a megaláztatást? A válasz összetettebb, mint gondolnánk.

Cooking History / Gulyáságyú (r.: Kerekes Péter, 88 p., 2009)

Egy háborút nemcsak fegyverekkel lehet megnyerni, hanem fazekakkal is, azaz a minden körülmények között működő hadtáppal. Kerekes Péter Gulyáságyú / Cooking History című, különös filmjében a gasztronómia oldaláról közelít a huszadik század véres összecsapásaihoz. A magyar származású szlovákiai rendező száztíz hadiszakácsot keresett fel és kérdezett a túlélés fortélyairól, s a legjobb történetek mesélőit válogatta be filmjébe, amelyben nemcsak mesélteti a szereplőket, de olykor el is játszatja velük a szituációkat. A film elnyerte a nemzetközi filmkritikusok Fipresci-díját a DOK Leipzig Fesztiválon, a HotDocs Fesztiválon a zsűri különdíját, a Viennale 09 Vienna filmdíját, valamint a Chicagói Filmfesztivál legjobb dokumentumfilmjének járó elismerést.

Besence Open (r.: Kovács Kristóf, 68 p., 2013)

A humoros, mégis drámai Besence Open, Kovács Kristóf filmje egy 120 fős zsákfaluban játszódik, ahol 126 lakosból 102 (beleértve a polgármestert is) roma, 98%-uk munkanélküli. Ám az agilis polgármester, Ignácz József minden lehetséges pályázati forrást megragad, melyek közül kettőt – egy kertészeti programról, illetve egy teniszpálya építéséről szólót – el is nyer a falu. A film megjárta az amszterdami IDFA, a One World Prague, a ZagrebDox a Szarajevói és a Clevelandi Filmfesztiválokat.

Szél viszi (r.: Bartha Máté, 36 p., 2019)

Bartha Máté SZFE-s vizsgafilmje, a Szél viszi főszereplője a 18 éves Vivien, aki valahol a kietlen vidéken lehetetlenre vállalkozik. Még gyerekkorában választottak el édesanyjától, élete nagy részében egyik nevelőszülőtől a másikig sodródott; egyedüli támasza egy katonai ifjúsági közösség. 18 évesen, a gyámság kötelezettségétől szabadulva úgy dönt, a saját lábára áll és megváltoztatja az életét. Rendes munkáról és szerető partnerről álmodik és arról, hogy újra találkozik édesanyjával. De vajon elég erős-e ahhoz, hogy megváltoztassa sorsát? Bartha Máté filmje a 16. Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon a legjobb elsőfilmes díjat kapta meg. Az alkotó hasonló témában készített fotósorozata 2018-ban elnyerte a Capa nagydíjat.