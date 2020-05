Amikor a külföldi mozik újranyitásáról cikket írtuk, megemlítettük, hogy a legtöbb amerikai filmes július közepére várja a dátumot, ugyanis a tervek szerint akkor mutatnák be Christopher Nolan (A sötét lovag, Eredet) új, Tenet című filmjét, és sem a rendező, sem a stúdió nem volt hajlandó ezt a dátumot megváltoztatni, még a legnagyobb vírusveszély közepette sem. Most viszont feltűnt egy új amerikai forgalmazó a színen, ami bejelentette, július 3-án az amerikai mozikban be fogja mutatni az Unhinged (kb. Kiakadva) című thrillert, Russell Crowe főszereplésével.

A mozik újranyitásának az az egyik feltétele is, hogy legyenek új filmek, amikre a nézők jegyet tudnak venni. A jelenlegi állás szerint az első új film ez lesz.

Az Unhinged eredeti bemutatója szeptemberben lett volna, de a járvány miatt folyamatosan tolódtak a premierek, és a Solstice Films nevű forgalmazónál tudták, hogy ha marad az eredetileg kinézett bemutató, akkor annyi konkurencia lesz, hogy a film teljesen el fog sikkadni. Ezért úgy döntöttek, hogy előrébb hozzák a napot július 3-ra, ráadásul majdnem az amerikai függetlenség napjának ünnepére, a július 4-re időzítve.

A forgalmazó vezetője azt nyilatkozta a Deadline-nak, hogy saját kutatásuk szerint az embereknek nagyjából a 80 százaléka már vágyik vissza a moziba, és leginkább thrillereket szeretnének látni. Mark Gill szerint egy nagyobb költségvetésű filmmel túl nagy lenne a rizikó egy ilyen húzáshoz, de ez a thriller csak 33 millió dollárba került, amit össze lehet hozni, ha ez az egyetlen új film a piacon.

A jelenlegi tervek szerint ha újra is nyitnak a mozik az Egyesült Államokban, akkor nagy valószínűséggel meg kell tartani a termekben is a kötelező távolságot, ezért az eladható jegyek 50 százalékának búcsút inthetnek a mozivezetők. De ha tényleg ez a film lesz az egyedüli új premier, annyi teremben játszhatják majd, hogy mindenképpen pénzt fog termelni.

A film egyébként arról szól, hogy valaki egy dugóban túl agresszívan dudál rá Russell Crowe karakterére, aki ettől bepöccen, és elkezd üldözni egy anyukát és a fiát. Az első előzetest itt lehet megnézni: