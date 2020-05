A Mad Max: A harag útja című, most már simán ki lehet jelenteni, hogy korszakos akciófilm 5. évfordulójára megszaporodtak a cikkek, amikben Mad Max-sorozat rendezőjét, George Millert kérdezik a jövőről, és most annyi év spekuláció után mondott valami konkrétat is.

A New York Timesnak adott interjújában Miller elmondja, hogy egy olyan folytatáson dolgozik, aminek a főszereplője Furiosa lenne, a női harcos, akit Charlize Theron alakított az előző filmben. De az új Mad Max egy előzményfilm lenne, ezért egy új színésznőt keres éppen. Egy ideig eljátszott a gondolattal, hogy digitálisan fiatalítsák meg a 44 éves Theront, de Miller szerint még Az ír című Scorsese-film nemes próbálkozásai ellenére a technika még nem tart ott.

A Mad Max: A harag útjában Theron alakította Furiosát, a film kvázi főhősét, aki megszökik a gonosz Immortan Joe birodalmából, és összefog a címbeli Maxszel, akit Tom Hardy alakított. Furiosa háttértörténetéről nem sokat tudni, azon kívül, hogy egy kapitány volt a gonosz hadseregében.

Figyelembe véve azt, hogy az előző Mad Max évtizedek munkája volt, eredetileg még Mel Gibson főszerepésével tervezték, és hogy A harag útja óta annyi, de annyi különböző elmélet volt arról, hogyan fog folytatódni a sorozat, ezért még nem kell mindent kézpénznek venni, amit Miller mond. Aki egyébként egy teljesen más filmen dolgozik éppen, a Three Thousand Years Of Longing (3000 év vágyódás) című drámában Idris Elba és Tilda Swinton szerepelnek, az új Mad Max munkálatai csak akkor kezdődnének, ha azt már letudta.

(Variety)