Luca Guadagnino, a Szólíts a neveden és a 2018-as Sóhajok rendezője fog készíteni egy új verziót A sebhelyesarcú című filmből, a Coen testvérek forgatókönyvéből.

Legszívesebben a hírt a fenti mondatnál be is fejezném, mert nemigen lehet többet hozzátenni.

Annyit viszont mindenképpen érdemes, hogy A sebhelyesarcúnak már két változata készült, bár az újabb az ismertebb. Az első, 1932-es változatban Paul Muni játszotta a gengszter főszereplőt, a filmet pedig Howard Hawks rendezte. A második, sokkal ismertebb verzióban Al Pacino játszotta a kokainbáróvá váló bevándorlót Brian De Palma 1983-as filmjében.

Egyelőre annyit tudni a Coen testvérek és Guadagnino változatáról, hogy a film meg fogja tartani a bevándorlóból lett gengszterfőnök témáját, és az előzőekkel ellentétben a helyszín Los Angeles lesz. Az 1932-es változat Chicagóban, az 1983-as Miamiban játszódott.

Guadagnino jelenleg a We Are Who We Are című HBO-minisorozaton és a hírek szerint A legyek ura egy új változatán is dolgozik. Legutóbbi játékfilmje a már fentebb említett Sóhajok volt.

(Variety)