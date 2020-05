A Variety több névtelen forrásra hivatkozva azt írja, hogy a koronavírus-járvány miatt lehet, hogy elhalasztják a következő Oscar-gálát, amelynek tervezett időpontja 2021. február 28. Természetesen még nem biztos, hogy nem tartják meg ebben az időpontban, de a szervezők számolnak ezzel a lehetőséggel is. Igaz, egyelőre a részletekről még folynak az egyeztetések, így azt sem tudni, hogy mi a pótdátum. A Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia hivatalosan nem erősítette meg a Variety értesüléseit.

Ami viszont biztos, hogy áprilisban és májusban is változtattak az Oscar-nevezés szabályain. A járvány miatt például a kizárólag streamingszolgáltatóknál bemutatott filmek is nevezhetők, de ez a módosítás csak az idei díjszezonban érvényes, és csak azokra a filmekre, amelyek a mozik zárva tartása alatt debütáltak. Emellett összevonták a hangkeverés és hangvágás kategóriáját (ezt már régóta tervezik, de csak most született végeleges döntés), a filmakadémia minden tagja szavazhat az első körben a legjobb nemzetközi film jelöltjeiről, a legjobb eredeti filmzene kategóriába pedig csak olyan film zenéje nevezhető, amelyben legalább 60 százaléknyi az eredeti zenei rész.

Az akadémia később bejelentette, hogy a játékfilmek mellett a dokumentumfilmekre is más kitételek vonatkoznak majd, például idén annyi is elég lesz az Oscar-nevezéshez, ha egy produkció igazolja, hogy több mint egy kvalifikáló filmfesztivál válogatásában szerepel.