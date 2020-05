Nem szerepel a következő Mission Impossible-filmben Nicholas Hoult annak ellenére, hogy már rég bejelentették, hogy ő alakítja a hetedik film főgonoszát. A Collider írja, hogy Hoult helyére azért kellett új színészt találni, mert a járvány miatt csúszó forgatásokból adódó átszervezések, és más forgatások miatt már nem tudta vállalni a munkát.

A többek között a brit Skins tévésorozat Tonyjaként is ismert Hoult helyére Esai Morales ugrott be, aki az Ozark Netflix-sorozat nyomozójaként vagy a Titánok Deathstroke-jaként lehet ismerős. Hoult eredetileg a 7. és a 8. Mission Impossible-ben is szerepelt volna, most ezt a munkát kapta meg helyette Morales.

Iparági vélemények szerint előfordulhat, hogy ez még csak a dominóeffektus kezdete, és sorra jönnek majd olyan hírek, hogy a járvány miatti munkaeltolódások még több hasonló színészcserét fognak eredményezni más produkcióknál is.

A két filmet az előző kettő Mission Impossible-t rendező Christopher Quarrie rendezi, és a hírek szerint mindkettő előzményfilm lesz, és egyszerre forgatják majd mindkettőt. Tom Cruise mellett a korábbi filmekből felbukkan még Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell és Shea Whigham is, illetve visszatér az első Mission Impossible-ben szereplő Henry Czerny is.