Ha jól számoljuk, három autósmozi nyílik Budapesten

A koronavírusjárvány miatt a mozik továbbra is zárva tartanak, és egyelőre nem látszik, hogy mikor nyithatnak újra. Ez a moziknak és a mozirajongóknak is rossz, az autósmoziban utazóknak viszont nem annyira, hiszen így szinte garantált a telt házas vetítés, még úgyis, hogy a filmkínálatra leginkább a legendás retró szókapcsolatot lehet ráhúzni. Budapesten három helyszínen lesznek előadások:

június 3 -tól a Westend külső parkolójában

-tól a Westend külső parkolójában június 5 -től az Újpesti Piac előtti zárt területen

-től az Újpesti Piac előtti zárt területen június 12-től az Árkád tetején

Westend

A három mozinak (hívjuk így, egyszerűbb) nem ugyan az üzemeltetője. A Westendben A nagy Lebowskival nyitó BRC, azaz Budapest Rooftop Cinema 2013-ban kezdte működését, először a Corvintető, későbbi Corvin Club tetőteraszán, Európa legnagyobb alapterületű tetőmozijában vetítettek, de tavaly át kellett költözniük a Mamut2 tetejére. Ez eddig még csak kertmozis üzemmódot jelentett egyébként, ami viszont k.u. 1-ben nem kivitelezhető, így a Westend parkolóban nyitnak autósmozit június 3-án.

A Westend Drive-in Cinemában elsősorban klasszikusok és olyan kultkedvencek kerülnek újra vászonra, melyeket itthon vagy nem mutattak be moziban, vagy csak nagyon régen. A Budapest Rooftop Cinema emellett programokat is ígér: lesznek kreatív beszélgetések és performanszok is. A vetítést csak személygépkocsiból lehet megtekinteni, az autókat elhagyni nem lehet. A film hangjára FM rádió segítségével lehet rácsatlakozni. Az előadásokra az egészségügyi dolgozóknak, rendőröknek, tűzoltóknak ingyenes a belépés (előzetes regisztrációval). Az első előadás június 3-án A nagy Lebowski lesz, jegyár 3700-tól.

Újpest

Az Újpesti piacon nyíló autósmoziról tegnap írtunk, itt június 5-től minden pénteken és szombaton lesznek előadások öt héten át - ingyenesen. A műsorban szerepel a Grease, a Hair, a Ponyvaregény, a Jurassic Park, az Ace Ventura, a Moszkva tér vagy a Sose halunk meg!, a kocsikban egy háztartásban élők tartózkodhatnak, lehetőleg maszkban. A vetítsek ingyenesek.

Árkád

Június 12-től az Árkád tetőparkolója nyit ki ismét. Tavaly is nyitva volt, ez a riportunk akkor született a vállalkozásról. A jegy autónként 5500 forint volt tavaly, az idei árakról nem tudunk semmit, a kínálatban viszont szerepel a Rocky, a Truman Show, A nyolcadik utas: a Halál, és a Csillag születik is, utóbbinak a klasszikus verziója, nem a Lady Gaga főszereplésével készült változat. A moziról tavaly írtunk.

(A képek a tavalyi árkádos cikkből származnak.)