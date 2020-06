Cara Delevingne arról beszélt, nem tartja magát heteroszexuálisnak

A melegek, leszbikusok, biszexuálisok, transzneműek és más szexuális kisebbségek elfogadását hirdető Pride-hónap miatt Pride-címlappal jelent meg az egyik legfontosabb mozis magazin, a Variety, Cara Delevingne színésznővel a borítófotón. Az Öngyilkos osztag és a Tulipánláz színésznője a lapnak arról beszélt, pánszexuálisnak vallja magát, azaz nem számít neki a partnere neme, ezt ugyanakkor nehéz volt elfogadnia, mivel olyan családban nőtt fel, ahol a melegség szitokszó, a rossz dolgok szinonimája volt.

Azt hiszem, én mindig is pánszexuális leszek. Nekem mindegy, a másik milyen neműnek tartja magát. Az emberbe szeretek bele, és ennyi. Az emberekhez vonzódom

– mondta a 27 éves színésznő, akit, mivel 45 millióan követnek az Instagramon, rengeteg embernek segíthet önmaga vagy mások elfogadásában.

Azt ugyanakkor rengetegen elmondták már, hogy Hollywoodban még mindig tabunak számítanak az ilyen témák, így Delevingne-nek sem volt könnyű a helyzete. (Illetve, bár erről a Variety nem ír, a színésznő valójában sosem kapott igazán fontos főszerepet igazán fontos filmben, amiről nyilván nem lehet egyértelműen eldönteni, milyen tényezők befolyásolták.) A ma már nőnemű partnerével is nyíltan a kamerák elé álló színésznő elmondta: karrierje kezdetén

Harvey Weinstein is egyike volt azoknak, akik közölték vele, melegként nem lehet sikeres színésznő, úgyhogy szerezzen magának egy ál-barátot, akivel a nyilvánosság előtt kapcsolatot színlelne,

de erre Delevingne nem volt hajlandó. Ahogy a színésznő arról már korábban is beszámolt, a jelenleg nemi erőszak és más szexuális bűncselekmények miatt 23 éves börtönbüntetését töltő Weinstein rengeteg más színésznőhöz hasonlóan őt is a hotelszobájába hívta, és megpróbálta megcsókolni.

Delevingne 2018-ban egyébként már beszélt arról, hogy fluidnak érzi a szexualitását, de most azt mondta: sosem gondolt rá úgy, hogy ez coming out lenne, inkább úgy érezte, csak annyit közölt, „Ez vagyok én, csak hogy tudjátok.”

A színésznő nemrég szakított barátnőjével, A Hatalmas kis hazugságok színésznőjével, Ashley Bensonnal, akivel egyébként nyilvános eseményeken is részt vett, de azt mondja, mindig rosszul érezte magát emiatt, mert „nehéz fenntartani a dolgok normalitását a nyilvánosság miatt”.

Az interjúban arról is beszélt, hogy származása miatt nehéz volt elfogadnia saját magát. Felsőosztálybeli, londoni szülők gyereke, „régimódi, elfojtásokkal teli” családba született. „A meleg (gay) szót én is mindig arra használtam, hogy valami nagyon szar dologra utaljak vele”, ha pedig nők közötti szexről volt szó, azt ő is undorítónak nevezte a baráti társaságaiban. „Azt hiszem, azért, mert nem akartam beismerni, hogy ki vagyok. Nem akartam felzaklatni a családomat. De mélyen boldogtalan és depressziós voltam. Ha nem fogadod el saját magad egy részét, vagy nem szereted magad, az szinte olyan, mintha ott se lennél.” Épp ezért antidepresszánst szedett, gyűlölte magát, majd idegösszeroppanása volt.

De azt mondja, amikor először törte össze egy nő a szívét, végül az apjával is tudott a dologról beszélni, és ő meg is értette a bánatát. Hozzátette: „Amint szabadon tudtam a saját szexualitásomról beszélni, már nem kellett többé rejtőzködnöm. És aki elől a leginkább elrejtőztem, az én magam voltam.”