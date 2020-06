Az Apple mutatja be Tom Hanks legújabb filmjét

Hivatalosan július 10-én kerül fel az Apple TV+ felületére a Greyhound c. Tom Hanks-film, írja a JoBlo. Normál esetben most hétvégén mutatnák be Amerikában a filmet, azonban a járvány miatt kénytelenek digitálisan terjeszteni.

A Greyhound egy valós történeten alapuló film, amelyben Hanks egy Ernest Krause nevű tisztet alakít a haditengerészetnél, aki egy 27 nemzetközi hajóból álló konvojt vezet az Atlanti-óceánon, hogy katonákat szállítsanak a szövetségeseiknek, miközben német tengeralattjárók vadásznak rájuk. A forgatókönyvet egyébként maga Hanks írra C.S. Forester The Good Shepherd c. regénye alapján.

Ez azt jelenti, hogy július 10-től bárki megnézheti a Greyhoundot, akinek van Apple TV+ előzifzetése.