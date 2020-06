Másfél milliárd forintba kerül, hogy folytathassák a következő Jurassic Park forgatását

A koronavírus-járvány rendesen betett a nemzetközi filmgyártásnak, köztük a Universalnak is. A stúdió többek között a következő Jurassic Park-filmet, a Jurassic World: Dominion-t készítette, amikor beütött a pandémia, és le is kellett állni a munkálatokkal. Most a Deadline írja, hogy a stúdiónak 5 millió dollárjába (1,5 milliárd forint) fog kerülni, hogy a járvány miatti előírások betartásával újra dolgozni kezdhessenek.

Mivel a legtöbb országban csak szigorú előírások mellett kezdődhetnek újra a forgatások, egy olyan megaprodukciónál, mint a Jurassic World, ezek az óvintézkedések jóval többe kerülnek. Az előírások szerint a stábnak több ezer koronatesztet kell majd elvégeznie a forgatás végéig, a helyszínen egy egészségügyi csapatnak is tartózkodnia kell végig, és mindenkinek kell maszk, illetve rengeteg kézfertőtlenítő.

A Universal azt nyilakozta, hogy az előírások betartásával igyekeznek elérni, hogy az eredeti tervhez képest csak minimális csúszással kerülhessen a film majd a mozikba. Ugyan februárban már négy hetet forgattak, de ez a járvány miatt abbamaradt, és további 16 hétnyi forgatás van még hátra.

A Colin Trevorrow rendezésében készülő, harmadik Jurrasic World hivatalosan 2021. június közepén kerül a mozikba, és visszatér benne Chris Pratt, illetve az eredeti Jurassic Park-trilógiából Sam Neill, Laura Dern és Jeff Goldblum is.