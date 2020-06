Egy szegény ember, aki gazdagnak tetteti magát

Megérkezett az első előzetes a The Nest (A fészek) című filmhez, ami a 2011-es Martha Marcy May Marlene című pszichodrámát rendező Sean Durkin visszatérése a mozifilmek világába. A főszerepeket Jude Law és Carrie Coon játsszák, nekünk meg megdobbanhat a szívünk egy kicsit megint, mert a The Nest operatőre Erdély Mátyás, aki többek között a Saul fia és a Napszállta című filmeket fényképezte.

A The Nest sztorija elég rejtélyesnek tűnik, akárcsak Durkin előző filmje, ami egy szektából kiugrott fiatal nő (Elizabeth Olson) első szabad mindennapjait követte. Itt Jude Law és Carrie Coon alakítanak egy házaspárt, akik egyszer csak úgy döntenek, hogy az amerikai jólétükből elköltöznek Angliába, hogy ott még nagyzolóbb jólétben éldegéljenek. Aztán ahogy az előzetesből ez kiderül, nem minden papsajt, vagy a pénzzel, vagy egymással, vagy minimum az egész világgal van valami problémájuk.

A The Nest premierje az idei Sundance filmfesztiválon volt, az Egyesült Államokban szeptember 18-án mutatják be, magyar premierről nem tudni.