Augusztusban visszatérnek a Dűne sztárjai Magyarországra

Nyár végén visszatérnek a decemberben érkező Dűne sztárjai, hogy még jeleneteket forgassanak Denis Villeneuve nagyszabású sci-fijéhez, azaz ismét Magyarországra jön Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson és Zendaya, írja a Deadline.

Fotó: Warner Bros

A forgatást hivatalosan 2019 júliusában befejezték, Budapest mellett Jordániában és Norvégiában is forgattak a filmhez jeleneteket. A Deadline megjegyzi, hogy egy ilyen nagyszabású filmnél a pótforgatás gyakori döntés, és semmi köze nincsen a film minőségéhez, egyszerűen nem jelenti automatikusan azt, hogy valami probléma lenne a legforgatott anyagokkal.

Magyarországon nemrég újraindult a filmgyártás, a magyar Átjáróház című film külső jeleneteit elkezdték forgatni a hét elején. A Deadline úgy tudja, hogy a Dűnét nagyon szigorú, koronavírus miatti korlátozások között fogják forgatni augusztusban. A Nemzeti Filmintézet júniusban egy részletes tájékoztatót adott ki a járvány alatti forgatásokról, ezt itt lehet elolvasni.

A pótforgatás hírét Oscar Isaac megerősítette a Deadline-nak. Isaac azt is elmondta, hogy látott már összevágott jeleneteket a filmből, és elképesztően nézett ki. A színész azt is hozzátette, hogy persze, elég vad ötlet ilyen közel a decemberi premierhez még hozzáforgatni a filmhez, de ez történt a Csillagok háborúja-filmeknél is, amikben ő alakította Poe Dameront. Itt a főszereplő édesapját, Leto Atreides herceget játssza.

Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Érkezés) filmje lesz Frank Herbert regényének második filmadaptációja, David Lynch 1984-es változata után. A filmben a már említett színészek mellett játszik Jason Momoa, Javier Bardem és Stellan Skarsgard is.