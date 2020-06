Viccből meghekkelték a mozis rendszert, az övék lett egész Amerika legnézettebb filmje

Egy New York-i filmes nulla költségvetésből, teljes egészében a Zoom online videócsetprogramon forgatott egy kisfilmet, amit a koronavírus-járvány miatti mozibezárások ellenére moziban is bemutatták. A film az egész Egyesült Államok legnézettebb bemutatója lett. És ehhez csak egy kis trükk kellett.

Christian Nilsson színész-rövidfilmrendező ugyanis kibérelt magának egy, a járvány miatt úgyis régóta zárva tartó, New York-i mozit, sajátos konstrukcióban: egész egyszerűen minden megvásárolt jegy ára 100 százalékban visszakerült a saját zsebébe.

Úgyhogy barátjával, Eric Tabach youtuberrel felismerve a filmtörténelem eddigi bő száz éve alatt még soha elő nem fordult lehetőséget, gyorsan forgatott is egy rövid horrorfilmet a Zoomon Unsubscribe (Leiratkozás) címmel, amelynek sztorija szerint egy videócset résztvevőit fura jelenségek kísértik egy rejtélyes online troll miatt. Meghívott szereplőnek pár színészt, például Charlie Tahant az Ozarkból vagy a Legenda vagyokból, néhány youtubert, egy nap alatt megírta a forgatókönyvet, és egy héten belül kész is volt az egész film.

Amelyet aztán bemutattak a kibérelt, üres moziban, eladták rá saját maguknak az összes jegyet, és ezzel el is hódították a mozis nézettségi toplista első helyét.

(Amerikában nem az eladott jegyek száma, hanem az áruk alapján készül a nézettségi lista.) A nézettségi adatokról eleinte még csak a The Numbers című szaklap számolt be, az IMDB mozis adatbázis által kezelt Boxofficemojón, az első számú nézettségiadat-oldalon ekkor még nem jelentek meg a különös siker adatai, ugyanis az IMDB azt mondta, nem áll módjukban ellenőrizni, vajon valóban a megnevezett színészek játszanak-e a filmben. De aztán ez az akadály is elhárult, így már valóban ott a film Észak-Amerika legnagyobb mozisikereinek toplistáján, az első helyen.

Észrevettünk egy abszurd kiskaput a rendszerben, olyasmit, ami bármikor máskor lehetetlen lett volna, úgyhogy azt gondoltuk, vicces lenne élni a lehetőséggel. Tavaly ilyenkor a mozis toplistát A kis kedvencek titkos élete 2. vezette. Idén pedig egy 0 dollárból készült horrorfilm, amit a Zoomon vettek fel

- nyilatkozta a Patchnek a rendező.

Minderről Nilsson már hétfőn posztolt a Facebookon, de az amerikai média még csak most kapta fel a szokatlan eseményt. Amelyből egyébként most már az ismertségen kívül anyagi hasznot is húzhat az alkotó: a Subscribe ugyanis most már tényleg elérhető az üres székeken kívül az online nézőknek is, mivel pénzért megtekinthetővé tették.