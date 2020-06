A hétvégén több budapesti mozi is kinyit

Június 20-án szombaton újra kinyit Mi Mozink hálózathoz tartozó Lurdy Mozi, Eurocenter és a tatabányai Vértes Center Mozi. Mivel a koronavírus-járvány miatt nem voltak új bemutatók, ezért olyan filmek kerültek fel a műsorra, amik a kijárási korlátozások miatt beragadtak.

Ezen a napon nyit a Sugár Mozi, illetve öt nappal később, vagyis június 25-én a Budapest Film Zrt. mozijai is kitárják kapuikat, vagyis a Művész, a Puskin, a Toldi, a Tabán, a Kino Cafe és a Corvin mozi is újra látogatható. A hivatalos közlemény szerint a járványhelyzet utáni első műsorhét programja június 22-én, hétfőn kerül fel az artmozi.hu-ra és a mozik honlapjára, az internetes jegyelővétel is innentől indul. A Távmozi hétfő kivételével naponta egy előadásban vetít tovább.

Ha pedig minden igaz, a Cinema City hálózathoz tartozó mozik július elején kezdik a vetítéseket.

Kormányinfón június 4-én jelentették be, hogy várhatóan június 16-án megszűnik a veszélyhelyzet, és ekkor újranyithatnak a kultúra március közepe óta zárva tartó színhelyei. Ugyan a veszélyhelyzetet valóban megszüntették, ahogyan korábban írtuk, az erről szóló két rendeletben nem sok szó esett arról, hogy milyen feltételei vannak az újranyitásnak. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a június 18-i kormányinfón az Index kérdésére annyit mindenesetre elmondott, hogy színházban, moziban, múzeumban nem kell maszkot viselni, csak ott, ahol erre külön szabályozás vonatkozik, vagyis a tömegközlekedésben és az üzletekben.