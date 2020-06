Meghalt Sir Ian Holm, A Gyűrűk Ura és Tűzszekerek színésze

88 éves korában családja körében elhunyt a brit színész, akit többek között olyan filmekből ismerhetünk mint a Tűzszekerek, A nyolcadik utas: a halál, de ő alakította Zsákos Bilbót A Gyűrűk Ura- és A hobbit-filmekben. A hírt ügynöke erősítette meg a Guardiannek. A Parkinson-kórban szenvedő színész utolsó napjait felesége, Sophie de Stempel szénrajzokon örökítette meg, amik feltöltött Instagram-oldalára is.

Ian Holm 1931. szeptember 12-én született az essexi Goodmayesbem. Először egy amatőr társulatban színészkedett, majd 1949-ben felvették a Royal Academy of Dramatic Art színiakadémiára, tanulmányait kétszer szakította meg, egy évig szolgált ugyanis a hadseregben, majd az Egyesült Államokban lépett fel, diplomáját végül 1953-ban szerezte meg. Mielőtt filmes és televíziós színészként is ismert lett volna, a Royal Shakespeare Company tagjaként szerzett magának hírnevet,de 1976-ben hátat fordított a színpadi színészetnek, az egyik előadáson ugyanis olyan komoly lámpaláz tört rá, hogy úgy érezte, nem szívesen áll újra színpadra. Igaz, később mégis visszahúzta a szíve, 1997-ben például a londoni Nemzeti Színházban a Lear király című darabban játszott, és egy év múlva lovaggá is ütötték kimagasló színészi teljesítményéért.



Ugyan már a hatvanas években is szerepelt televíziós műsorokban és filmekben, egyik első, igazán meghatározó filmes szerepe az 1979-es A nyolcadik utas: a halálban volt, ő alakította Asht, az androidot. Majd jött az 1981-es Tűzszekerek, amiért Oscar-díjra jelölték, illetve amiért megkapta a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat a BAFTA-gálán. 1985-ben ismét emlékezetes alakítást nyújtott Jonathan Pryce és Robert De Niro mellett Terry Gilliam Brazil című könnyedebb hangvételű utópiájában.

Cikkünk frissül.