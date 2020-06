Újabb hollywoodi producert vádolnak nemi erőszakkal

Újabb hollywoodi producer ellen emeltek vádat szexuális erőszak miatt, írja a The New York Times. Az 53 éves David Guillod menedzserként dolgozott Hollywoodban, emellett pedig többek között Az utca törvénye, a Charlize Theron főszereplésével készült és részben Magyarországon forgatott Atomszőke, a Becstelenek és A betolakodó című filmek producere is volt.

A producert négy nő vádolja szexuális bűncselekményekkel, többek között nemi erőszakkal és emberrablással is, amelyeket a vádak szerint az elmúlt nyolc évben követett el. David Guillod ellen összesen tizenegy vádpont van, ezek szerint áldozatait valószínűleg elkábította, majd öntudatlan állapotban zaklatta, megerőszakolta őket. Az óvadék összegét hárommilió dollárban állapították meg. Ha bűnösnek találják, akkor többéves börtön várhat rá. Ügyvédje, Philip Cohen szerint Guillod tagadja a vádakat, de ahogy eddig, úgy most is mindenben együttműködik a hatóságokkal.

Guillod mostani vádlói névtelenek, de korábban Jessica Barth színésznő a nevét is vállalva vádolta azzal, hogy szexuálisan zaklatta, amikor a menedzsere volt 2012-ben. Barth kiállása után, 2017-ben Guillod lemondott a Primary Wave Entertainment nevű tehetséggondozó cég igazgatói posztjáról, de producerként tovább dolgozott.