Jessica Chastain rendet vág a férfiak között

Az újranyitó magyar mozik egyik új filmje lesz az Ava című akciófilm, amiben Jessica Chastain bérgyilkosnőként próbálja valahogy fenntartani a mentális egészségét, miközben a fizikait mindeféle más bérgyilkosok, sőt, még a munkaadói is veszélyeztetni kezdik.

Az előzetesből talán a kelleténél is több kiderül a filmből, látjuk, ahogy Chastain álruhában kivégez valakit, aztán azt is, ahogy a felettesei (Colin Farrell és John Malkovich) nem teljesen értenek egyet abban, hogy az egyre érzelmesebb bérgyilkosnőt likvidálni kell, vagy sem.

Az előzetes alapján ezen annyira összekapnak, hogy még verekedés is lesz belőle, szóval ha valaki látni akarta, Colin Farrell hogyan mos be párat John Malkovichnak, annak eljött kánaán. Aztán a főszereplő az egészen furcsa bajszú Farrell-el is birkózik egyet, és nehéz nem arra gondolni, hogy itt az Ava fináléját látjuk, de ne legyen igazam.

Az egész egy picit olyannak tűnik, mint a lassan kegyvesztett Luc Besson filmjei a kétezres évekből, amikben híres emberek vannak, de egyik sem akar látványosan beleadni mindent, és hát sem Farrell, sem Malkovich nem viszi túlzásba a munkát. Mellettük még feltűnik a rapperként is ismerhető Common, aki a főszereplő exét játssza, és Geena Davis, akire viszont egy másodpercet sem szentel az előzetes.

A filmet Tate Taylor, a Mami, A lány a vonaton és A segítség rendezője készítette.

Az Ava július 2-án kerül a magyar mozikba.