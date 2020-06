Egy robot lesz egy hollywoodi film főszereplője, amelyet megtanítottak színészkedni

Eljött a filmforgatások és a filmszínészet következő korszaka, amire a robotkészítő tudósokon kívül senki sem vágyott: japán tudósok építettek egy mesterséges intelligenciával rendelkező robotot, megtanították színészkedni, és Hollywoodban már rá is osztották egy hatalmas költségvetésű film főszerepét.

Fotó: Life Productions Inc Erica, a robotszínész

És ez kivételesen nem valami rosszmájú vicc egyes színészek gépies arcjátékával kapcsolatban. Az Erica nevű robotot egy sci-fi főszerepére választották ki, amelynek egyszerűen "b" lesz a címe, és három vizuális effektekkel foglalkozó filmes találta ki. A sztori a leírás alapján a Frankenstein modern verziójára emlékeztet: egy tudós kifejleszt egy programot, hogy tökéletesítse az emberi DNS-t, amiből különféle problémái lesznek, de az így kreált, mesterséges intelligenciájú nőt, Ericát mindenképpen meg akarja szöktetni a laborból - írja a Hollywood Reporter.

A filmet az Oscar-jelölt Loving Vincent és a To the Bone című Keanu Reeves-filmet is szponzoráló Bondit Capital Media, valamint egy New York-i és egy belga cég karolta fel, a költségvetése 70 millió dollár lesz.

A robotot készítő tudósok elmondása szerint meg is tanították Ericát a method acting, azaz a beleélésen alapuló színészet alapjaira, érzések szimulálásával és, ahogy fogalmaznak, jellemfejlesztéssel.

Noha a b rendezője és lélegző szereplői még nem ismertek, a produkció már tavaly felvett néhány jelenetet Japánban, a forgatás pedig várhatóan már idén júniusban folytatódik Európában.