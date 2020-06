Két, a történelmi kontextust és a film feketékről, rabszolgaságról alkotott problémás képét magyarázó videó kíséretében visszakerült az HBO Max kínálatába az Elfújta a szél című filmklasszikus, amit nemrég, a Black Lives Matter mozgalom tüntetéseire reagálva távolítottak el onnan – írja a BBC.

A szolgáltató június elején, amikor a film eltávolítása mellett döntöttek, azt írta: az Elfújta a szél "korának terméke", amely "olyan etnikai és faji előítéleteket ábrázol", amelyek "helytelenek voltak akkor és helytelenek most is". Pár nappal korábban a 12 év rabszolgaság című film írója, John Ridley egy véleménycikkben azt írta, a film ugyan nem tagadja a rabszolgatartás rémes oldalát, de "a színes bőrű embereket csak a legrosszabb sztereotípiák szintjén mutatja be", és a "polgárháború előtti déli világot dicsőíti".

Már akkor is jelezték, hogy előbb-utóbb visszakerül majd a film a kínálatba; ez most történt meg. Az Elfújta a szél így kísérő videóval együtt érhető el. Az egyiken Jacqueline Stewart filmtörténész beszél arról, hogy az, ahogyan a film a feketéket ábrázolja, már bemutatása idején is felháborodást keltett a feketék körében.

A film a nosztalgia szűrőjén keresztül ábrázolja ezt a világot, így pedig tagadja a rabszolgaság borzalmait, valamint a faji esélyegyenlőtlenség problémáit is

– mondja a videóban. A másik kísérőfilm egy egyórás kerekasztal-beszélgetés a film "problémás örökségéről".

A film levétele a szolgáltatóról egyébként – aligha szándékosan – remek reklámot biztosított az Elfújta a szélnek: a döntés hatására hirtelen mindenki ezt a filmet akarta megnézni.