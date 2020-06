Még tovább csúszik a járvány utáni első nagy mozis blockbuster bemutatója

New York állam kormányzója egyelőre mégsem engedélyezi a koronavírus-járvány miatt bezárt mozik újranyitását, így a stúdió újra későbbre tolta Christopher Nolan Tenet című filmjének bemutatóját, írja a Deadline. Pedig a világ összes mozija ettől a filmtől várta, hogy visszacsábítsa a közönséget a nézőterekre.

Fotó: Warner Bros

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója csütörtökön bejelentette: mivel újra valamivel több koronavírus esetet regisztráltak más államokban, a járvány utáni lazítási stratégia következő, negyedik szakaszából mégis kikerül a mozik, edzőtermek és plázák újranyitásának engedélyezése.

Erre szinte azonnal reagált a Tenet című időcsavaros blockbustert forgalmazó stúdió, a Warner Bros. is, közölve: mivel minél nagyobb közönségnek szeretnék megmutatni a filmet, az eredeti időponthoz képest mégis egy hónappal, azaz a legutóbbi bejelentett dátumhoz képest újabb két héttel eltolják a film premierjét. Cserébe azt ígérik, a megszokottnál jóval több ideig hagyják majd műsoron a filmet.

A döntésnek várhatóan a világ teljes moziiparára kellemetlen hatása lesz: a legutóbbi csúszás bejelentésére azonnal reagált a többi nagy blockbuster forgalmazója is, és közölték, így akkor később mutatják be Russel Crow thrillerét, az Unhinged-et, a Mátrix 4-et majdnem egy évvel eltolták 2022 áprilisára, a Wonder Woman 1984 idén augusztus helyett októberben jön, és a Godzilla vs. Kong is csúszik. De a Deadline azt írja: várhatóan a Mulan premierjét is elhalasztják majd, már csak azért is, mert kérdéses, mikor nyitnak újra a kínai mozik.