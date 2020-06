Nagyrészt online és több helyszínen rendezik meg a jövő évi Sundance Filmfesztivált a vírus miatt

Az online eseményekkel és a több helyszín bevonásával akarják elkerülni, hogy a koronavírus-járvány lehetséges újabb hulláma miatti rendkívüli helyzetben se kelljen lemondani a jövő évi filmfesztivált, írja az MTI.

A Sundance Filmfesztivál Utah állam független filmszemléje, minden év első komolyabb filmfesztiválja. Tabitha Jackson, a Sundance igazgatója elmondta, hogy a fesztivál miatt minden évben sok turista megy Salt Lake Citybe és Park Citybe, az odalátogatók számát szeretnék azzal csökkenteni, hogy különböző helyekre rakják a filmek premierjét is.

Az esemény központja Utah lesz, ahonnan élőben közvetítik a fesztivált. Emellett legalább 20 amerikai várost is bevonnak Egyesült Államok-szerte a Sundance programjaiba: például New York, Los Angeles, Nashville, Atlanta vagy Detroit mozijait. A szervezők azt is elmondták, emellett az online közvetítésekre azért is van szükség, hogy olyan érdeklődőket be tudjanak vonni, akik eddig nem tudtak részt venni a fesztiválon.

A fesztivál hozzátette azt is, úgy számolnak, hogy a járvány jövő januárra már lecseng, de az utazás nehézségei, a rendezvényhelyszínek biztonsági szabályai miatt inkább biztosra akartak menni. A fesztivál időpontját az elnökválasztás és a januári 20-i elnökiktatás miatt eltolták január 28-ra.

(Borítókép: A Sundance Fesztivál idei logója. Fotó: George Pimentel / Getty Images)