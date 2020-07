10 ezernél is kevesebben mentek moziba a hétvégén

A járvány elképesztő károkat okozott a szórakoztatóiparban, a bezáró klubok, kocsmák és elmaradó fesztiválok mellett a filmipar is leállt hónapokra, a moziknak pedig be kellett zárni. Egészen június végéig kellett várni, hogy elkezdjenek kinyitni a magyar mozik, de egyelőre a moziba járási kedv egészen minimális, legalábbis ez derül ki a legutóbbi hétvége nézőszámaiból.

A Filmforgalmazók Egyesülete által közzétett adatok szerint a június 25-28. közé eső hétvégén összesen

8283 ember ment moziba Magyarországon.

Hogy ez mennyire megdöbbentően alacsony szám, megmutatjuk, mennyien mentek moziba március első hétvégéjén, mielőtt a kormány bejelentette volna a veszélyhelyzetet.

141739 ember

ment moziba még márciusban, az első hét legnézettebb filmre egyenként többen voltak kíváncsiak akkor, mint amennyien múlt hétvégén összesen jegyet vásároltak a moziknál.

A járvány miatti óvatosság mellett az is közrejátszhat ebben a rendkívül alacsony számban, hogy a forgalmazók hónapok óta tologatják a mozibemutatóikat és rengeteg filmet mozik helyett digitálisan tettek elérhetővé, de más mozikkal ellentétben az egyik legnagyobb mozis láncnak számító Cinema City még ki sem nyitott. Ráadásul a mozis választék is elég halovány, 2020 első negyedévének filmjeit vetítik a mozik, de a Filmforgalmazók listáján szerepel egy 2018-as (!!!) film, a Bohém Rapszódia is, amire összesen 33-an voltak kíváncsiak.

A legnépszerűbb film a hétvégén a Gentlemen volt Rian Johnson rendezésében, ezt összesen 970-en nézték meg, ami azt jelenti, hogy

egy olyan film sem volt a hétvégén, amire legalább ezren elmentek volna.

