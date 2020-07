Shia LaBeouf nem egy szokványos adóbehajtó

Ugyan már 2018 augusztusában végeztek a forgatással, csak most jelent meg az első előzetes a Tax Collector c. filmhez. A filmben Shia LaBeouf egy nem éppen szokványos adóbehajtót alakít, aki egy helyi maffiafőnöknek dolgozik, és más bűnbandáktól hajtja be a nekik járó százalékot.

LaBeouf mellett a film másik főszereplője Bobby Soto, aki leginkább a Narcos: Mexico c. sorozatból lehet ismerni, és ő alakítja majd a másik behajtót. Amíg Soto karaktere próbál a magánélete és a bűnözés között egyensúlyozni, addig LaBeouf karaktere az ördög gúnynevet érdemelte ki, mivel kifejezetten élvezi, hogy fizikai erőszakkal szedi be a főnöke pénzét. Aztán a status quo veszélybe kerül, amikor a maffiafőnök egy régi riválisa visszatér Mexikóból Los Angelesbe.

A film író-rendezője egyébként az a David Ayer, aki az elmúlt években több sikeres produkciónak (Harag, Öngyilkos osztag) volt a forgatókönyvírója és rendezője is egyszerre, de a legutóbbi dobása, a netflixes Bright nem igazán nyerte el a kritikusok tetszését, bár azt nem ő, hanem a szexuális zaklatási botrányba keveredő Max Landis írta.

A film egyszerre jelenik meg Amerikában digitálisan és a mozikban, amiből azért könnyen arra lehet következtetni, hogy a stúdió sem feltétlenül hisz a film sikerében.