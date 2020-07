Film készül az ötödik Beatles-tagról

A koncertfilm- és kliprendezőként többszörös Grammy-díjas Jonas Åkerlund rendez majd életrajzi filmet Midas Man címmel az "ötödik Beatles-tagról", az együttest befuttató menedzserről, Brian Epsteinről, akinek halála részben hozzájárult az együttes feloszlásához – írja a Variety.

Az angol sajtó közel egy tucat embert hívott már az ötödik Beatle-nek, de még a tagok szerint is leginkább Brian Epsteinre volt leginkább igaz, hogy ő lett volna a zenekar ötödik tagja. Nem véletlenül, ugyanis Epstein volt az, aki 27 évesen kiszúrta magának a Beatlest, és egészen haláláig menedzselte őket. Ez idő alatt a Beatles minden lehetséges rekordot megdöntött, a tagokból milliomosok lettek, Epstein pedig ennek a pénzcsináló gépezetnek lett egyszerre az agya és a motorja. A brit sajtóban csak a popzene hercegeként és "beatlescsinálóként" emlegetett Epstein 1967-ben, mindössze 32 évesen hunyt el. A férfi súlyos amfetaminfüggő volt, rendszeres inszomniával küzdött, és végül a halálát az okozta, hogy alkohol hatása alatt vett be egyszerre hat pirula altatót. A menedzserük elvesztése komoly hatással volt a kreatív szinten már széthúzni kezdő együttesre.

Ezt írtuk nemrég, a Beatles feloszlásának ötvenedik évfordulóján megjelent cikkünkben Epsteinről, az tehát nem kétséges, hogy az élettörténetéből könnyen lehet izgalmas filmet készíteni.

Epstein ugyanakkor a Beatles mellett dolgozott többek közt a Gerry and the Pacemakersszel és Cilla Black-kel, és segítette Jimi Hendrix, a The Who, a Cream és a Pink Floyd promócióját is.

A film a hivatalos közlemény szerint "érzelmes, szellemes, melegszívű sztori lesz a siker miatti örömről, a hihetetlen kockázatok okozta rettenetes nyomásról és a kielégítetlen vágyakról". A rendező azt mondta a filmről: "Brian Epstein történetéből megvan minden, amit egy sztoritól várok. Ez az egész arról szó, mennyire egyedi figura volt Brian. Imádom, hogy úgy tűnt, Brian minden olyan lépést ismer, amit rajta kívül senki más sem, és lát olyasmiket, amiket senki más nem. A víziója lenyűgöző volt, és olyasmit teremtett vele a kultúrában, ami addig nem létezett."

A Midas Mant Londonban, Liverpoolban és az Egyesült Államokban forgatják majd, és várhatóan 2021-ben mutatják be.

Jonas Åkerlund legutóbbi zenés filmje a norvég black metál véres történetéről szóló Lords of Chaos volt, de nyert Grammyt Paul McCartney-koncertfilmmel és Madonna-videóklippel is.

Korábban egyébként felröppentek már hírek egy Benedict Cumberbatch főszereplésével készülő Brian Epstein-filmről, de abból, úgy tűnik, már nem lesz semmi.