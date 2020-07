Augusztusban kezdődik az A vizsga című magyar film folytatásának a forgatása, amire a Nemzeti Filmintézet 883,26 millió forint támogatást szavazott meg.

Az ávós lehallgatásokról és átverésekról szóló 2011-es film főszereplői visszatérnek az A játszma című filmben, név szerint Nagy Zsolt, Scherer Péter, Hámori Gabriella és Kulka János is. Kulkának feltehetőleg ez lesz az első, szöveges filmszerepe a 2016-os stroke-ja után. 2018-ban még feltűnt az X - A rendszerből törölve című thrillerben, de ott nem volt szövege. 2019-ben feltűnt a Trafó színpadán a Dollár papa gyermekei-társulat Árvácska-adaptációjában, de ott sem szólalt meg.

A játszma című filmet ugyanúgy Köbli Norbert írja, mint az előző részt, Bergendy Péter rendező viszont nem tért vissza, helyette Fazakas Péter rendezi majd a filmet. A cselekményről nem sokat tudni, a Filmintézet közleménye szerint A játszmában "a hidegháborús hatvanas években a kádári titkosszolgálat új, minden eddiginél fordulatosabb és veszélyesebb állambiztonsági játszmába kezd."

„Minden forgatókönyvemet szeretem, de A vizsgá-t különösen. Örülök, hogy rajtam kívül

még ilyen sokan szeretik ezt a mesterien játszott, fordulatos kémfilmet. Tíz év telt el A vizsga

forgatása óta. Azóta azon törtem a fejem, hogyan hozhatnám vissza a főszereplőket, hogyan

dobhatnám bele őket egy új kémjátszmába úgy, hogy az nekem is és a nézőknek is friss és

meglepő legyen. Most végre megtaláltam a módját. A játszma nem megismétlése lesz A

vizsgá-nak, hanem a folytatása: Markó és Jung párharcának következő izgalmas fejezete.” –

idézik a közleményben Köbli Norbertet.

A vizsga az utóbbi tíz év egyik legelismertebb magyar filmje volt, kevés nézőt hozott össze a mozikban, de a híre szájhagyomány útján terjedt, egy évvel a magyar premierje után a Karlovy Vary-i filmfesztiválra is meghívták.