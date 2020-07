102 évesen meghalt James Bond ügynöktársa

102 éves korában elhunyt Earl Cameron, filmtörténet egyik úttörő fekete brit színésze, aki az elsők között szerepelt olyan mainstream filmekben, mint a James Bond, vagy a Ki vagy Doki?, de Critopher Nolan Eredetében Sidney Pollack A tolmácsában is játszott.

Cameron pénteken halt meg warwickshire-i otthonában. Az 1917-ben született Cameron 1939-ben érkezett Angliába a brit fennhatóság alatt álló Bermudáról, miután belépett a brit kereskedelmi tengerészethez. Még abban az évben kitört a háború, és szinte lehetetlen volt egy képzetlen fekete számára, hogy munkához jusson. Ezért prózai okból kifolyólag, a pénz miatt fordult a színészet felé.

A színészmesterséget egy híres Shakespeare-színész, az amerikai Ira Aldridge unokájától tanulta. Első filmszerepét 1951-ben a Pool of London című film noirban kapta. Ez volt az első olyan brit film, amely különböző bőrszínű emberek közötti kapcsolatot ábrázolt: az általa alakított tengerész egy fehér nővel ismerkedik meg a partraszálláskor. Cameron egymás után forgatta a filmeket az ötvenes években, de sokszor kellett meglehetősen rasszista sztereotípiákat játszania: gyilkos kenyai lázadót vagy törzsi boszorkánydoktort. A filmiparban uralkodó hátrányos megkülönböztetésről 2017-ben azt nyilatkozta:

Hacsak nem írták kifejezetten a forgatókönyvben, hogy a szerepet egy fekete színész játssza, sohasem merült fel, hogy feketét válasszanak. És az sem, hogy egy fehér színésznek szánt szerepet fekete színészre változtassanak. (...) Főleg kis szerepeket kaptam, és ez nagyon frusztráló volt, nemcsak nekem, hanem más fekete színészek számára is. Nagyon nehezen jutottunk igazán értékes szerepekhez.

A 1965-ben készült Tűzgolyó című James Bond-filmben, amelyben Sean Connery alakította a 007-es brit ügynököt, Cameron a Bahamákon dolgozó kollégáját játszotta. Az ötvenes és hatvanas években egyébként is számos tévészerepet kapott, 1966-ban az akkor népszerű "Ki vagy Doki?"-sorozat két epizódjában is feltűnt. A kétezres években azután már igazi blockbusterekben is feltűnt, 2009-ben pedig II. Erzsébet királynő a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatával tüntette ki.

David Burt, a Bermuda-szigetcsoport (brit kormánynak alárendelt) kormányfője a következő szavakkal méltatta a szigetcsoport híres szülöttjét:

Most, amikor az egész világ a színesbőrű emberek történelmére figyel, Earl Cameron élete és öröksége arra késztet bennünket, hogy megálljunk és emlékezzünk arra, miként törte át az akadályokat, és tagadta meg, hogy azon az úton haladjon, amit kijelöltek számára.

(MTI)