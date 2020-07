Emberi ürüléket talált a hitvesi ágyban, ezután adta be a válókeresetet Johnny Depp

Mivel a színésznek és a Sun kiadójának, a News Group Newspapersnek nem sikerült peren kívül megegyeznie, kedden megtartották az első tárgyalást a rágalmazási ügyben. Johnny Depp ugye azt állítja, nem igaz, amit a Sun írt korábban, ő nem bántalmazta volt feleségét Amber Heardöt. Kedden az két peres fél mellett a színésznő is megjelent a bíróságon, bár szóvivője szerint ő már szerette volna lezárni a múltat, és ehelyett most élete egyik legnehezebb szakaszáról kell beszélni a bíróság színe előtt, írja a Guardian.

Az első tárgyalási napon először a vallomásokat olvasták fel. Depp továbbra is ragaszkodik ahhoz, soha nem emelt kezet volt feleségére, Heard viszont többször is megütötte őt. És mesélt arról is, hogy akkor döntött úgy, hogy jobban teszik, hogy elválnak, az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor észrevette, hogy valaki - vélhetően Heard vagy egyik barátja -, a közös ágyukba végezte el a dolgát, a színésznő pedig ártalmatlan tréfaként kezelte az ügyet. Az alperes, a News Group Newspapers pedig természetesen továbbra is kiáll amellett, hogy amit a Sun írt, az a valóság, Depp igenis ütötte feleségét.

Miután mindkét fél vallomását felolvasták, a színészt a tanúk padjára hívták. A meghallgatáson többek között bemutattak egy videót, amit Heard készített, és amin állítólag Depp látható, amint üvegeket vagy poharakat dob a földre. A színész elismerte, valóban voltak alkoholproblémái, mielőtt elvonóra ment volna napi 30 ezer dollárt költött borra, hozzátette, ez nem jelenti azt, hogy az italtól erőszakos lett volna, és akárhányszor kiéleződött a helyzet közte és a felesége között, megpróbált elvonulni.

A színész az is elismerte, hogy kábítószereket is fogyasztott. Állítása szerint 11 éves volt, amikor elkezdett rájárni édesanyja gyógyszereire, és 14 éves korára már szinte mindenféle drogot kipróbált, mindenfélét, kivéve például a ketamint, állítja. A Sky News beszámolója szerint a Sun jogi képviselője azt is feszegetni kezdte, hogy Depp milyen híres barátaival drogozott együtt a múltban.



Felmerült az is, hogy Depp híres volt arról, hogy a szállodai szobákban mindig tör és zúz, példaként hozták fel az esetet, amikor 10 ezer dollárnyi kárt okozott egy New York-i hotelszobában. Depp szerint valóban volt olyan, hogy berendezési tárgyakon vezette le a dühét, miután egy barátja átverte. Szóba került az is, hogy állítólag egy korábbi barátnője, Ellen Barkin irányába dobott egy üveget, a színész viszont tagadta, hogy ez megtörtént volna.

A híresség vallomásában volt nejét számítónak, szociopatának és narcisztikusnak nevezte, és ezeket állítólag egy párterapeuta is megerősítette, akihez még a válás előtt jártak. Szóba került az is, hogy a színésznő nem csak fizikálisan bántalmazta, hanem verbálisan is, volt dagadt öregembernek nevezte, és azt is a fejéhez vágta, hogy rossz apa. Elhangzott az is, hogy Heard a Depp erőszakos kirohanásairól szóló sztorikat csak kitalálta, és hogy a színész nem a pénz miatt vitte perre az ügyet, hanem szeretne tisztázni magát. És hát ő egyébként édesanyja arra nevelte, hogy igazi úriemberként viselkedjen, és ezek az értékek még mindig fontosak számára, és pont emiatt soha, de soha nem lenne képes kezet emelni egyetlen nőre sem.

A BBC szerint a per körülbelül három hétig tart majd, és videócseten keresztül vallomást tesz majd Depp két korábbi partnere, Vanessa Paradis és Winona Ryder is.