Tényleg ellopták a Bond-lány egyik ikergyerekét?

A Daniel Craig mellett A kvantum csendjében Bond-lányt játszó Olga Kurylenko biztos benne, hogy ikreket szült, de csak egy gyereket adnak át neki a szülőszobán a The Bay of Silence című film előzetesében. Aminek persze nem lesz jó vége.

Elvették a gyerekemet!

- mondja az előzetesben a Feledés című Tom Cruise-filmben is főszerepet játszó Olga Kurylenko férjének, akit a Négyzetből és a Híd című sorozatból ismert Claes Bang játszik, rögtön azelőtt, hogy kisfia meghalna, ő pedig látszólag beleőrülne mindebbe, és eltűnne otthonról, magával víve két másik gyerekét is. Miközben az após is valami rosszban sántikál.

Erről szól a The Bay of Silence című rejtélyes thriller, meg persze arról, amiről az összes rejtélyes thriller is: hogy a férj mindenáron fel akarja tárni az igazságot.

A film harmadik főszereplője az X-Men 2-ből és A Bourne-csapdából ismert Brian Cox, de lesznek benne félelmetes ikerlányok is, á la Ragyogás.

A rendező a nálunk viszonylag ismeretlen holland Paula van der Oest, és a film szeptember 28-ától lesz elérhető online felületeken.