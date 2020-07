Levették az idei premierek listájáról az új Christopher Nolan-filmet

A Warner Bros. levette a premierjeinek listájáról, ezzel pedig bizonytalan ideig eltolta a Tenet című Christopher Nolan-film bemutatóját, ráadásul úgy, hogy nem is jelentettek be új dátumot, írja a Variety.

Ez azért rossz hír a mozilátogatóknak, mert Nolan időcsavarós filmje lett volna a nyár legnagyobb blockbustere, ami feltehetőleg rengeteg embert vonzott volna a mozikba. A növekvő amerikai fertőzésszám miatt viszont képtelenség lett volna bemutatni az Egyesült Államokban, a Warner pedig nem akarta kockáztatni azt, hogy a film Európában vagy Ázsiában kerüljön először mozikba.

A Warner azt ígérte egy közleményben, hogy nemsokára be fogják jelenteni a tervüket a filmmel. Az egészen biztos, hogy nem egy tradicionális, egész világon egyszerre időzített premierre lehet számítani, és az is biztos, hogy Nolan ragaszkodni fog ahhoz, hogy a Tenetet először moziban nézhessék meg az emberek. A filmet eredetileg július 17-én mutatták volna be, majd a bemutatót eltolták augusztus közepére. Ezt az augusztus 12-i dátumot törölték most hétfőn.

A Tenet egy titkos ügynökről szól, aki az előzetesek szerint képes arra, hogy visszaforgassa az időt. A képességeire azért van szükség, hogy megakadályozzon egy harmadik világháborút. A főszerepet John David Washington játssza, mellette Robert Pattinson, Kenneth Branagh és Elizabeth Debicki szerepelnek a filmben.