Egy dolog már biztos a John Wick 4-el kapcsolatban: a főhős nem hal meg benne

Nem a delphoi jósda online kurzusát elvégezve vagyunk ilyen okosak, hanem a Deadline Hollywood ma reggeli hírét elolvasva, miszerint a John Wick-franchise producerei úgy döntöttek, hogy a 4. és 5. részt párhuzamosan forgatják majd,

AZAZ

a Keanu Reeves alakította címszereplő karakter a 4. filmet simán túléli majd. Már ha egyáltalán bárkiben is felmerült volna, hogy meghal az a pali, aki nőjét-kutyáját-kocsiját-életkedvét vesztve, több sebből vérezve mint az ún. GG-terv és szomorúbban, mint amit egy tisztességes tévés érez a Pesti TV láttán, 299 embert gyilkolt le három film alatt.

A 4. és 5. film forgatására jövőre kerül sor, a 4. részt várhatóan 2022 május 27-én mutatja be a Lionsgate. A John Wick-franchise sikerét 10 százalékban az eszement látványvilágnak és stílusnak, 90%-ban pedig Keanu Reeves "játékának" lehet betudni, ezzel hozott 110 milliós összköltségre 538 milliós bevételt. Ami ugye nem Star Wars- vagy Avengers-szám, de elég tisztességes haszon van benne (ha el nem könyvelik ügyesen, ugye).

Az 4. film mellé érkezik majd a The Continental című tévésorozat a Starz nevű adóra, amiben a bérgyilkosoknak és megbízóiknak is semleges terepet jelentő szálloda lesz a középpontban (és Reeves nem is fog szerepelni benne), szóval aki szereti a JW-filmek stílusát és világát, egy ideig el lesz látva kontenttel.