A Wonder Woman 2 új előzetese a főgonoszról szól

Mivel New Yorkban mégsem engedélyezik a mozik újranyitását. Pedig ettől a filmtől várták a megváltást.

Megérkezett a Wonder Woman 1984 újabb előzetese, amiből a főgonosz, Cheetah karakterét lehet egy kicsit jobban megismerni. A film idén nyáron került volna a mozikba, de a koronavírus-járvány miatt október elejére halasztották az amerikai premiert.

Ahogy a címéből is kiderül, a 2017-es szuperhősfilm folytatása a nyolcvanas években játszódik majd, ekkor kezdi meg a harcot a Csodanő Cheetah, vagyis Gepárd ellen. Őt Kristen Wiig, a Saturday Night Live korábbi sztárja alakítja. A karakter 1943-ban a Wonder Woman képregénysorozat hatodik számában tűnt fel először, és az új előzetes szerint nem volt mindig rosszban a Gal Gadot által játszott Csodanővel, sőt, mintha régebben barátnők lettek volna.

A második részben egyébként több szereplő is visszatér az előző filmből, még olyanok is, akikre nem számítottunk, ugyanis meghaltak. Feltűnik például az új részben Hippolyta királynő (Connie Nielsen) és Antiope (Robin Wright), valamint a Chris Pine által játszott Steve Trevor is újra előkerül. A 2017-es filmről szóló kritikánkat itt olvashatja.