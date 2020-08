87 éves korában meghalt Bácskai Lauró István, a Gyula vitéz télen-nyáron, A Hamis Izabella, valamint a Nápolyt látni és... című filmek rendezője, közölte a család pénteken az MTI-vel. Ő rendezte a Keménykalap és krumpliorr című legendás ifjúsági sorozatot is Csukás István azonos című regénye alapján. Temetéséről később intézkednek.

Bácskai Lauró István Budapesten született 1933. május 14-én. A Vörösmarty Gimnázium színjátszó körének tagjaként már korán a művészet közelébe került. Az érettségi után osztálytársával, Sára Sándorral együtt jelentkezett a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, ahol rendező szakon végzett 1957-ben. Egyik alapítója és négy évig vezetőségi tagja volt az 1959-ben életre hívott Balázs Béla Stúdiónak.

Pályáját 1957 őszén asszisztensként kezdte a Hunniában, a későbbi Mafilm I. számú telepén. A cégnél eltöltött csaknem tíz év alatt volt dramaturg, segédrendező, konzultáns és forgatókönyvíró, olyan alkotók mellett dolgozott, mint Keleti Márton, Makk Károly és Ranódy László. Ő találta ki A tizedes meg a többiek mára szállóigévé vált mondatát:

Az oroszok már a spájzban vannak...

Több kisfilm és dokumentumfilm elkészítése után 1968-ban forgatta első önálló, normál terjedelmű, de még fekete-fehér filmjét, A Hamis Izabellát, amelynek főszereplői között volt Ruttkai Éva, Kállai Ferenc és Kovács Kati. Ezt olyan munkák követték, mint a Gyula vitéz télen-nyáron, a Nyulak a ruhatárban, valamint a a Nápolyt látni.

1973-ban Romhányi József művéből készítette el a Bajuszverseny című zenés mesejátékot. A következő évben rendezte meg pályájának talán legsikerültebb, külföldön is népszerű darabját, a Csukás István regényéből készült Keménykalap és krumpliorr című ifjúsági filmsorozatot. A négy epizódból álló történet olyan népszerű lett, hogy a részekből 1978-ra egy mozifilmet is összevágtak, ami Hollywoodban az akkor legnagyobb tévés fesztivál legjobb gyereksorozatnak járó díját nyerte meg, de erről az alkotók és a színészek csak később szereztek tudomást. Bácskai Lauró Istvánnak még arról is elfelejtettek szólni, hogy a filmet egyáltalán kivitték Amerikába.

Az alkotó a bűnügyi történetekhez a Megtörtént bűnügyek 1974 és 1978 között forgatott 5 epizódjával tért vissza. A Remenyik Zsigmond abszurd regényéből adaptált Mese habbal című vígjáték után jobbára a televíziónak dolgozott különböző műfajokban. A filmkészítéstől az Utolsó alkalom, a Rutinmunka és az Üvegvár a Mississippin című alkotásokkal búcsúzott a nyolcvanas években.

Bácskai Lauró Istvánt 2012 augusztusában legendás ifjúsági alkotásaiért, szórakoztató és nagy közönségsikernek örvendő film- és tévéjátékaiért, művészi pályája elismeréseként a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki.