Szeptemberben folytatódik az új Batman film forgatása, készült is hozzá egy előzetesféle

A DC, illetve a DC Films az elmúlt pár napban alaposan felkészítette a rajongókat arra, hogy mire számíthatnak a jövőben, a DC FanDome virtuális eseményen bemutatták például a második Wonder Woman film legújabb előzetesét, valamint érkezett egy teaser is a legújabb Batman filmhez, amiben Robert Pattinson alakítja majd Bruce Wayne-t, illetve a Suice Squad folytatásáról is kiderült egy s más.

Ha minden jól megy, 2021 októberében mutatják be a legújabb Batman filmet, amit Matt Reeves jegyez rendezőként. A forgatásokat fel kellett függeszteni a világjárvány miatt, de szeptemberben folytatják majd a munkát, és Reeves szerint a film negyedét már le is forgatták. A meglévő anyagból pedig összedobtak egy több mint 2 perces teasert, amiben amellett, hogy Robert Pattinson többek közt a Cure énekesének, Robert Smith-nek fiatalkori hasonmásaként is feltűnik, szerepel még Jeffery Wright James Gordon felügyelőként, Zoë Kravitz Macskanőként, a Pigvinné maszkírozott Colin Farrell és Paul Dano mint Rébusz. Reeves szerint ez a film nem igazi eredettörténet lesz, hanem két évvel azután veszi fel a fonalat, hogy Batman feltűnt.

A hétvégi eseményen bemutattak egy előzetest a Suicide Squad: Kill the Justice League videojátékhoz is, és készült egy videó a készülő filmhez is, aminek ezúttal nem David Ayer lesz a forgatókönyvírója és rendezője, hanem James Gunn, hiszen az első kísérlet nem igazán lett világszóló siker. A szereplőgárdában nem lesznek nagy változások, visszatér például Margot Robbie, Joel Kinnaman és Viola Davis, de 2021-ig sajnos nem derül ki, hogy azok a szép szavak, amik a mellékelt videóban elhangzanak, mennyire tükrözik a valóságot.