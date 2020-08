Nem akartam átírni a történelmet, egy józan döntést hoztam

Megérkezett az első előzetes Szalay Péter Nincs parancs című dokumentumfilmjéhez, ami bemutatja két határőr, egy magyar és egy kelet-német katona történetét, akik egymástól függetlenül, parancs híján, magándöntésként megnyitották a határokat a kelet-németek előtt.

Bella Árpád hatáskörét túllépve átengedte a kelet-német tömeget a magyar-osztrák határon és Harald Jäger hasonlóan cselekedett a Berlini Falnál, amikor puskalövés nélkül kelet-berlinieket engedett Nyugatra. Fellépésükkel felgyorsították a 20. század végi történelmi események menetét, és megakadályozták egy tömeges tragédia bekövetkeztét. A címbeli idézet Bella Árpádtól származik, az előzetesből.



A film a két határőr mellett bemutatja a vasfüggöny utolsó áldozatának (Kurt-Werner Schulz) történetét is, ezekben a részekben, Kerekes Vica, Huszár Zsolt és Kőszegi Ákos szerepelnek.

A filmet szeptember 8-án mutatják be az Uránia moziban, a hivatalos premier szeptember 17-től indul. Az Uránián kívül játszani fogja a Puskin, Toldi, Tabán mozi is.

Szalay Péter dokumentumfilmje vidéki városokban is megtekinthető lesz.