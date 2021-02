Csókdiadal és díjeső – Párizsban és Londonban is tarolt a HAB

Különdíjat kapott, elhozta a legjobb rendező, a legjobb forgatókönyv, a legjobb casting és a legjobb látvány díját a párizsi nemzetközi filmfesztiválról Lakatos Nóra Hab című romantikus komédiája. Ráadásul a londoni Love Story Fesztiválon a legjobb játékfilmért járó díjat is megkapták.

A francia filmfesztiválon Valentin-napon szerepelt a versenyprogramban Lakatos Nóráék filmje. A járványhelyzet miatt idén Párizsban is online találkozott a közönség a versenyfilmekkel.

Az itthon tavaly bemutatott HAB tarolt a francia filmszemlén,

a zsűri különdíját és a legjobb rendezés díját is elnyerte az alkotás.

A legjobb forgatókönyvért járó elismerést Fekete Fruzsina, Lakos Nóra és Kerékgyártó Yvonne együtt kapta meg. Bartsch Katát és Steinhauser Andreát a legjobb castingért, míg Szurdi Juditot a legjobb látványért díjazták Párizsban.

A londoni szerelmes filmek fesztiválján amerikai, brit, svéd, spanyol versenytársakból álló mezőnyben találták legjobbnak a klasszikus alapokra helyezett romantikus magyar komédiát.

A szomszédos Csehországban és Szlovákiában is sztárnak számító Kerekes Vica Csehszlovákiában született, a határ közelében található, főleg magyarok lakta, ma Szlovákiához tartozó Fülek városában. Tíz magyar nagyjátékfilmben is szerepelt, színpadi színészként is szívesen dolgoznak vele a hazai rendezők.

A HAB című filmben egy szenvedélyes cukrászlányt kelt életre, aki elszántan harcol vállalkozásáért és szerelméért. Filmbéli partnerét, a megrögzött nőcsábászt játszó fogorvost a Jászai Mari- és Kaszás Attila-díjas Mátray László alakítja, aki többek között a Kojot és a Seveled című mozifilmekben is szerepelt.

A HAB Lakatos Nóra első mozifilmje, amellyel rendezőként mutatkozott be, illetve ő a vígjáték egyik forgatókönyvírója is. Rövid- és dokumentumfilmjei korábban is számos nemzetközi fesztiválon nyertek díjakat. Rendezőként több sikeres reklámot készített, illetve olyan tévés produkciókban is részt vett, mint a Duna TV Mucsi Zoltán karakterére felépített Tóth János című kirobbanó sikerű sitcom sorozata.

„