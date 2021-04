Louis CK üdvözletét küldi

Louis CK neve annak is ismerős lehet, aki amúgy nem rajong a magyar származású humorista munkásságáért. Neve egy elég nagy botránynak köszönhetően lett szélesebb körben is ismert, amikor 2017 novemberében a New York Times cikkében megjelent, hogy akaratuk ellenére maszturbált nők előtt. CK beismerte tettét, majd bocsánatot kért azoktól, akiket megbántott ezzel a viselkedésével. Ezt követően az író-komikus-producer eltűnt, nem vállalt fellépéseket, nem szerepelt sehol. Az HBO például levett minden Louis CK-tartalmat a kínálatából.

Fotó: Larry Busacca / Getty Images Hungary Louis CK

Majdnem egy év kellett hozzá, hogy a humorista újra munkába álljon. Eleinte kisebb stand-up klubokban lépett fel. Ezekből a fellépésekből nem csinált nagy felhajtást. Radar alatt készült új műsorra, amivel 2019-ben Budapestre is ellátogatott. Nagyjából a Magyarországon is előadott poénokat vették fel Washingtonban is, amiből megszületett a Sincerely Louis CK című önálló est, ami egy éve elérhető, bár sokan nem tudnak róla, hiszen ebből se lett óriási médiavisszhang. Valamiért promózni is csak most kezdték el a humorista hivatalos YouTube-csatornáján.

Az egyórás műsoron érződik a botrány utóhatása. Nem, nem, most sincs szó finomkodásról, a poénok ugyanolyan kemények, ugyanúgy megvan a fanyarság, a gúny, a vicces kárörvendés és persze az önirónia is. De a 2017-ben történtek tetten érhetők a műsor egyes pontjain úgy, hogy a félreérthető, kiforgatható poénok végén szabadkozik, kijelenti, hogy természetesen csak átvitt értelemben kell az elhangzottakra gondolni. És nemegyszer kér bocsánatot. Közben pedig a közönség képmutató magatartására is kitér.

Van egy poén, aminek az alapja, hogy egyszer látott egy üzletet, aminek a kirakatában egy kerekesszék volt. Arra gondolt, mekkora hülyeség ez, hogy akinek nincs szüksége kerekesszékre, annak majd ennek a kirakatnak a hatására ugrik majd be, hogy jé, nekem pont kéne egy ilyen, mert megkönnyítené az életem, és nem kéne mindenhova vonszolnom magam, amióta felrobbant mind a két lábam... (hatásszünet, mindenki nevet) Bostonban. (Erre páran elkezdenek morogni.) Louis CK itt magyarázza el – kellő iróniával természetesen –, hogy ha a poén végéig kinevették a lábatlan nyomorékokat, akkor a poén végén is tessék nevetni, nem illik kivételezni a bostoni maratoni merénylet áldozataival.

Itt nem kért elnézést, pedig nem egy ember érezhetné magát megsértve.

Végül a saját botrányára is visszatért. Ezzel kezdte, ezzel is fejezte be. Az elején még elkente a témát. Bedobta a költői kérdést, hogy kinek hogy telt a 2018-as és a 2019-es év. Azt mindenki tudja, hogy nekem hogy telt – mondta, majd erre tért vissza 50 perc elteltével, hogy vannak emberek, akiknek fura szexuális szokásaik vannak. Sőt! Mindenkinek van. Az övét már nyilvánvalóan mindenki tudja. Úgy kell élnie az életét, hogy Barack Obama is tudja, hogy Louis CK nők előtt maszturbál. Itt osztotta meg azt a tanácsot, amit tényleg talán csak ő tud adni. Valahogy így:

Ha megkérdezünk egy nőt, hogy maszturbálhatunk-e a jelenlétében, amire ő azt mondja, hogy igen, akkor se essünk neki egyből a műveletnek. Kérdezzük meg mégy egyszer, hogy biztos nem gond? Ha erre is olyan választ kapunk, ami alapján nyugodtan el lehetne kezdeni maszturbálni, akkor se tegyük.

De volt egy rész, ahol magyar származásáról is beszélt, hogy a nagypapája magyar zsidó volt. A család mind a 44 tagja Auschwitzban halt meg, de Székely Géza még jó korán elmenekült Mexikóba, ahol a bevándorlókártyájára azt írták, hogy nemzetisége: magyar, vallása: katolikus, a fotón pedig ott vigyorgott.

Mexikóban úgysem tudják, hogy néz ki egy zsidó

– tette hozzá Louis CK.

Az egész műsor szimpla visszatérésnek is jó volt, de a botrányára reflektálás miatt nemcsak úgy elment – nem úgy! –, de még pluszréteget is adott az egyórás vicceskedésnek. Újra a régi volt, a legutóbbi önálló estjén viselt elegáns öltönyt is elhagyta, így a jól ismert farmer + fekete póló szettben állt, és szórakoztatta magát és a közönséget az egyre kegyetlenebb és egyeseknek kellemetlenebb poénokkal.