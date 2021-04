Turistákat mészárolt, most róla szól a Netflix

Valós történet adta az alapját a brit krimisorozatnak, ami tavaly év végén debütált a BBC-n, április eleje óta már a Netflix kínálatában is elérhető. A nyolcrészes minisorozat azóta a legnézettebb tíz műsor között van a platformon.

A történet középpontjában Charles Sobhraj áll, aki a hetvenes éveken a Távol-Keleten mészárolt le hátizsákos hippiket, hogy azoknak az útleveleivel bejárja Ázsiát.

Sobhraj történetének híre itthon kevésbé terjedt el, így az ismeretlenség varázsa rátesz egy lapáttal a sorozat élvezhetőségére, de a sztori központjában nem feltétlenül az ismert események vannak, így ha valaki tisztában van a bikinis gyilkos történetével, A kígyó akkor is élvezetes lehet számára.

Spoileres életrajzi információk Charlas Sobhraj francia állampolgár, indiai és vietnami szülők gyermeke, a kígyó és a bikinis gyilkos néven lett ismert. A hetvenes évektől minimum egy tucat turistát gyilkolt meg a Távol-Keleten, emberölésért mégis csak 2004-ben tudták letartóztatni Nepálban. Előtte többször került börtönbe lopásért, csalásért, de mindig megszökött. Hosszabb időre először 1977-ben került rács mögé Új-Delhiben, akkor már az Interpol körözési listájának élén szerepelt, mégsem a főként Bangkokban elkövetett gyilkosságokért, hanem egy Indiában nyaraló turistacsoport bedrogozásáért csukták le tíz évre. Mikor megtudta, hogy a büntetés letöltése után kiadatják Thaiföldre, hogy az ott elkövetett gaztettei után is megkapja méltó büntetését, megszökött a börtönből, így mikor újra elfogták, megint Indiában csukták le újabb tíz évre, ezzel úszva meg a rá váró halálbüntetést.

Charles Sobhraj (Tahar Rahim) hihetetlenül izgalmas karakter, aki pont azért félelmetes és hátborzongató, mert pillanatok alatt ismeri ki az embereket, ezért ördögi módon tudja őket a kedvére manipulálni. A sorozat Sobhraj főleg bangkoki tartózkodására koncentrál, de az időben ugrálva sok dolgot mutat meg az azt megelőző évekből is.

A sztori mégis leginkább Herman Knippenberg (Billy Howle) szemszögén keresztül tárja föl magát. Knippenberg holland diplomata, Bangkokban dolgozik a nagykövetségen, és munka közben értesül két holland turista eltűnéséről. Bár felettesei letiltják az ügyről, hiszen a nyomozás a rendőrség dolga, miután a thai rendőrök is közömbösek a hír hallatán, Knippenberg úgy dönt, hogy Angela Knippenberggel (Ellie Bamber), Herman német származású feleségével titokban kezébe veszi az ügyet.

hamar rájönnek, nem csak mezei eltűnésről van szó.

Ahogyan a házaspár egyre többet megtud az ügyről, a nézők is úgy kapnak egyre több információt a rejtélyes francia drágakőárus pasiról, akit eredetileg álnevén, Alain Gautier-ként ismernek meg.

A sorozat nem lineárisan halad az időben, éppen ezért még inkább leköti a figyelmet. Kicsit olyan a történet, mintha a Kapj el, ha tudsz! című filmet néznénk, csak épp Leonardo DiCaprio helyén a DC legismertebb pszichopatája, Joker kapott szerepet.

Sobhraj nem egyedül dolgozott, két fő bűntársa volt az évek során. Az egyik az indiai származású Ajay Chowdhury (Amesh Edireweera), a másik barátnője, a kanadai–francia Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman), de a szálakat végig Sobhraj mozgatta. A sorozat erőssége, hogy minden karaktert kicsit a reflektorfénybe állít, így nem csak és kizárólag a holland diplomata érzéseivel lehet azonosulni. Pontosan ezért végig feszült a sztori, mindig másvalaki életéért kell izgulni, és sosem lehet biztosra tudni, hogy a karakter, akinek drukkolunk, túléli-e a rész végét.

Amitől viszont A kígyó kiemelkedik a jó sorozatok listájából, az pont a történet valós elemei miatt van. Erősségét és a hatását kifejezetten növeli, hogy tudjuk, a látottak megtörténtek, bár nem pont úgy, ahogyan a sorozatban ábrázolják. Van itt minden: korrupt rendőrök, bürokratikus rendszer működtetői, befolyásolható karakterek, mindenkiben jót kereső hippik.

Sobhraj kegyetlensége nem ismer határokat, s mivel a történteket az ő szemszögén keresztül is láttatják, valamennyire képet kapunk arról is, mi a motivációja. Marie-Andrée történetszála kifejezetten erős, így miközben a két karaktert szívből lehet gyűlölni, a néző megérezhet valamit a rossz erejéből is.

A sorozat Talán egyik legfontosabb tanulsága: mennyit számít egyetlen ember élete, s hogy tetteink nem maradnak hatás és következmények nélkül.

Pontosan ezért erős Knippenberg karaktere, mert nem adja fel, harcol azért, amit jónak érez. Az már más kérdés, hogy mindeközben mennyire áldozza fel a saját boldogságát, de kitartása felemelő. Talán a legfontosabb mondatot is az ő szájába adták, mikor a brit nagykövetségen kért segítséget, és azzal az indokkal rázták le, hogy a hippik nem fontosak, és diplomataként nem az ő dolga a keresésükkel foglalkozni. Akkor ránéz a nagykövetre, és azt kérdezi:

Maga szerint miért vagyunk itt? Nem a munkánkra gondolok. Hanem emberi lényekként. Ha nem azért, hogy törődjünk egymással, akkor miért?

A kérdés a második részben hangzik el, de onnantól kezdve szinte minden mozzanat mögött ott cseng.

A sorozatban szó van rasszizmusról, lelkiismeretről és annak hiányáról, bátorságról és társadalmi kirekesztettségről.

A jelmezek, a smink és a haj, a díszlet és a forgatási helyszínek egyaránt kiválóak. A színészek szintúgy. A történet elgondolkodtató. A karakterek emberiek, néha félelmetesek, máskor felemelően esendőek. Nem csoda, hogy A kígyó megjelenése óta a napi top tízes listán van.