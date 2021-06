Ezek most ártatlan ifjúsági filmek, vagy rejtett melegpropaganda?

Azzal mindenki tisztában van, hogy a tévében vetített filmek sarkában megbújó korhatár-karika irányelv. Olyan jelzés, amire a szülők egy számukra ismeretlen film esetében akkor támaszkodhatnak, ha a lelkes tizenéves lurkó szombat este a kanapén ragadt, vagy csatlakozott volna egy családi mozizásra.

A korhatáros besorolás komoly feladat, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) honlapján így fogalmaznak erről:

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 20. § (1) bekezdés értelmében a Magyarországon forgalomba kerülő filmalkotásokat a kiskorúak egészséges szellemi és lelki fejlődése érdekében a törvény 21. §-ban meghatározott kategóriákba be kell sorolni. Ennek céljából a mozgóképszakmai szervezet létrehozta és működteti a Korhatár Bizottságot, amely bizottsági ülés keretében javaslatot tesz a filmalkotások kategóriákba sorolására.

Viszont mi a helyzet most, hogy a melegségellenessé tett pedofilellenes törvény többek között a médiára is kihat, hiszen tiltja a homoszexualitás, vagy a nemváltás ábrázolását 18 éven aluliak számára? Amellett, hogy a NMHH most vizsgálhatja újra az összes film korhatár-besorolását, olyan filmek kerülhetnek át a késő esti idősávba, amiknek közönsége jobb esetben a másnapi iskola miatt este tízkor már lövi fel a pizsit.

Összeszedtünk néhány olyan filmet, amelyre kihathat a módosítás.

Családi filmek, sorozatok

Csillagpor

A 2007-es filmben Robert De Niro karaktere, Shakespeare kapitány egy maszkulin jegyekkel rendelkező, vaskezű, szigorú kalóz, akiről kiderül, hogy mindezt csak megjátssza: szenvedélye az, hogy női ruhákba öltözik, néha kifesti magát, persze mindezt titokban, mert attól fél, hogy ha a legénysége tudomást szerezne erről, elveszítené a tekintélyét. A film a fiatalabb korosztálynak szánt mese, tipikusan kora esti családi program lehetett – eddig.

Szerelmes Shakespeare

Ha már Shakespeare kapitány. A szerelmes Shakespeare című filmben Gwyneth Paltrow játssza Viola de Lesseps karakterét, aki ahhoz, hogy a híres drámaíró és rendező darabjában szerepelhessen, férfinak öltözik. Akkoriban a színházakban színészként csak férfiak dolgozhattak, így nem ő az egyetlen, aki a másik nem bőrébe bújik; a női karakterekre gyerektestű férfi színészeket castingoltak, akik női ruhákban, elvékonyított hanggal jelenítették meg az idealizált női karaktereket.

Aranyoskám

1982-es amerikai romantikus vígjáték, amely egy megnyert Oscar-díjjal és kilenc Oscar-jelöléssel büszkélkedhet. A teljesen ártatlan cselekményre felfűzött film játékidejének legnagyobb részében Dustin Hoffman olyan karaktert alakít, aki férfi színészként nőnek öltözik, így kapja meg egy főnővér szerepét egy sorozatban. A film humora az ebből adódó helyzetkomikumokra épít. Itt a kérdés az lesz, hogy ez mennyire számít a nemváltás népszerűsítésének.

Coming Out

Magyar film, amelyben Csányi Sándor egy híres rádiós műsorvezetőt alakít, aki a melegjogokért küzd, és évek óta tartós kapcsolatban él egy férfival. Igen ám, de egy baleset következtében elkezd vonzódni a kezelőorvosához, aki nem mellékesen a balesetet okozta, de fontosabb tényező a történet szempontjából, hogy a doki nő. Mivel a történet egy melegből heteróvá avanzsált férfit mutat be, akkor ez már a heteroszexualitás népszerűsítésének számít vajon? Megjegyzés: a klipben a 12-es korhatáros karika vajon kinek vagy minek szól?

Coming out trailer

Egy szoknya, egy nadrág

Magyar film, 1943-as változatban Latabár Kálmán, 2005-ös változatban Rudolf Péter játszotta Sóvári Péter karakterét, aki nőnek adja ki magát, hogy eljátssza a Spanyolországból érkező Dulcinea karakterét. Családi film, romantikus, vicces és pont a férfi által eljátszott női szerep groteszk ábrázolása, valamint az ebből adódó helyzetkomikumok miatt lett sikeres. A film egyik főszereplője Bajor Imre, ő a Szomszédok című magyar sorozatban például egy meleg fodrászt alakított, így az ország egyik kultikussá vált sorozatát sem lehetne többé este tíz előtt vetíteni. A kérdés továbbra is az marad: Micsoda nő ez a férfi?

Jóbarátok

A Jóbarátok tíz évada hemzseg a teljesen ártatlannak szánt momentumoktól; férfiak és nők is csókolóznak benne egymással, de az egyik fő karakternek, Chandlernek az apukája például a sztori szerint nővé operáltatta magát. A karaktert egy színésznő, Kathleen Turner alakította.

Xena: A harcos hercegnő

A sorozat mindig délutáni sávban futott, Xena és Gabrielle viszonya pedig a mai napig kérdéses. Annyi biztos, hogy a sorozat mindig nagy népszerűségnek örvendett az LMBTQ-közösségen belül, és az elcsattanó női csókokon és fenékpacsikon kívül olyan rész is akadt, ahol transznemű karakter szerepelt.

Ifjúsági filmek

Egy különc srác feljegyzései

A filmben Patrick, azaz Ezra Miller karaktere gyengéd érzelmeket táplál a suli egyik macsó sportolójával szemben. Nagy tragédia a filmben, hogy a srácok a focistafiú apja miatt válnak szét, mert a szemellenzős édesapa nem hajlandó elfogadni, hogy fia nem a nőket szereti. Ha ez nem lenne elég „bűn”, van a filmben több jelenet is, ahol a karakterek a Rocky Horror Picture Show-ban szerepelnek, a férfiak természetesen női szerkóban.

Szólíts a neveden

A film az egyik leginkább felfutott romantikus alkotás az elmúlt évekből. Könyvadaptációról beszélünk, a téma fontos, a megvalósítás pedig mind a regénnyel, mind a filmmel eltalálta a fiatalokat. De a regényt talán személyi felmutatása ellenében továbbra is meg lehet vásárolni majd a könyvesboltokban.

Kszi, Simon

Igazi hollywoodi romcsi film, főszereplője egy kamaszfiú. Eddig átlagos a történet, ám a főszereplőről kiderül, hogy a saját neméhez vonzódik. A film a fiú önmaga és környezetének elfogadásáról szól, az előítéletekről – szinte egy idealizált világ reakcióit mutatják meg benne. Ennek az üzenete káros volna?

Ezt már a felnőttek is csak éjszaka nézhetnék

A dán lány

Az életrajzi ihletésű dráma a világ első férfiját mutatja be, aki nemátalakító műtéten esett át. Négy Oscar-jelölésből egyet díjra is váltott, a legjobb női mellékszereplő szobrocskáját hozta el Alicia Vikander a 2016-os gáláról. Bár a főszereplő Eddie Redmayne végül nem lett díjazott, játékával minden kritikust levett a lábáról. A sztoriban a főszereplő férfi szépen, fokozatosan tapasztalja meg, hogy a teste és a lelke ellentétben áll egymással, és igazából nőnek érzi magát.

Colette

A filmhez Colette francia regényíró életét vették alapul, amelyben Keira Knightley játssza a címszerepet. A film egy erős és kreatív női karaktert ábrázol, aki saját elfogadásával kerül egyre közelebb valódi énjéhez, amibe bizony az is beletartozik, hogy a női nemhez vonzódik.

Carol

Cate Blanchett és Rooney Mara két nőt alakít az ötvenes évekből, akik először baráti, ám a tapintható vonzalom miatt elég gyorsan szerelmi viszonyba kerülnek. Ez a szerelem pedig egyre több konfliktust szül a környezetükben, családi drámákról rántja le a leplet, de nem a leszbikus vonzalom ténye kavarja fel az állóvizet, sokkal inkább az új kapcsolat.