Itt a film a nemváltó fiatalról – vajon ezt is betiltják?

Egyszerűen fogalmam se volt, miről is szól majd, a Tobi színei című dokumentumfilm, pedig már a nézőtéren ültem. Persze a történet megvolt: egy szabolcsi faluban úgy dönt egy nőneműként anyakönyvezett gimnazista, hogy hivatalosan is nevet, és nemet változtat. Tíz perc múlva rájöttem, hogy ez csak a címke, és egészen más a lényeg.

Mivel a sajtóvetítés előtt két nappal fogadta el az országgyűlés a homoszexualitás és nemváltás népszerűsítését tiltó törvényt, melynek deklarált célja, hogy ilyen témával ezentúl ne zaklassák a tizennyolc évnél fiatalabb magyarokat, elgondolkodtatott a karikába zárt 16 felbukkanása a film elején. Gondoltam, jó teszt lesz arra nézve, vajon én is megtoldanám-e kettővel a 16-ot.

A történet a szülőszobában indul. Csapzott anyuka, karjában újszülöttel, hallani az apa hangját. Valaki videóra vette a Tuza család harmadik gyermekének világra jöttét, és nyilván nem a dokumentumfilmesek. Bakonyi Alexa rendező, Táborosi András operatőr és Rudas Mariann vágó, forgatókönyv író akkoriban még az általánosban tervezgette, hogy mi lesz, ha nagy lesz. A szülőszobai operatőrről a beszélgetésből kiderül, hogy az apa volt, aki végig felesége mellett maradt a szülésnél.

Vált a kép, anyuka tizenhét évvel később, vidéki ház, bent apuka tesz-vesz, bepakolja a mosogatógépet, szorgoskodik. Megjelenik Tobi, egy színes hajú fiatal – később kiderül, hogy nagyon sokszínű –, némi piercinggel. Lehetne berlini vagy párizsi gimnazista is, de ő szabolcsi.

Beszélgetnek, tesznek-vesznek, kérvényt fogalmaznak hármasban, én meg a nézőtéren várom a drámát, hogy mikor robban szét az idill. Nincs robbanás. Ez a gyerek valamit akar, valamiben hisz, valamit tagad, amit a szülei maguktól sosem kérdőjeleztek volna meg, de ebből nincs feszültség. Van viszont szeretet és őszinteség, és mégsem unalmas a történet. Sőt.

Bakony Alexa, aki 2016-ban diplomázott az SZFE dokumentumfilm-rendező szakán, négy és fél évig forgatott a családdal. Ennyi idő alatt a stáb elkerülhetetlenül a Tuza-családtaggá válhatott. Másképp nem tudták volna megörökíteni azokat a pillanatokat, amelyek a film szempontjából dramaturgiailag fontosak, a szereplők életében döntő jelentőségűek, a néző számára pedig megrendítően hitelesek.

Látjuk a Tobit a Pride felvonuláson, és a szülőket „Támogató család” tábla alatt ugyanott. Látjuk őket Tóbiás tizennyolcadik születésnapján az ünnepelt két testvérével nevetni és sírni. Nézzük, ahogy az anya lecsókészítés közben mesél barátnőjének a felvonulásról, és megfejti neki az LMBTQ betűszó jelentését: miszerint leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, és a q, az... az kifog rajta is.

Sok mindent nem ért abból, ami Tobival történik, pedig folyamatosan gondolkodik és kérdez. Nem érti, mi történt lányával, aki kiskamasz kora óta fiúnak érzi magát, ahogy azt sem, amikor Tobi elmondja, mik a további tervei. Nem érti, mit jelent, amikor gyerekük újra coming outol, és megosztja velük, hogy

azóta érzi jól magát, mióta rájött, hogy neki nem kell címke.

Az anya lefagy, mert ezt ő nem érti. Meg is mondja, aztán továbbra se érti, de elmosolyodik, és azt mondja: akkor most ez lesz. Szeretlek. Az apa nem mond semmit. Látszik, hogy nem érdeklik a betűszavak, angol píszi kifejezések, egyetlen dolog fontos a számára: a gyereke azt mondja, most végre jól van.

Ez a film egy percig sem népszerűsíti a nemváltást vagy a homoszexualitást. Ha úgy vesszük, egy kicsit talán még el is rettent tőle, mert megmutatja, hogy annak is ijesztő, fájdalmas, bizonytalan döntés, aki vágyik rá. A környezetére mindez fokozottan érvényes.

Ez a film azt népszerűsíti, hogyan legyünk jó apák és anyák. Elmeséli, miért fontos, hogy azok legyünk, ha már gyerekvállalásra adtuk a fejünket. Példát mutat arra, hogyan felelhetünk meg annak a mérhetetlen felelősségnek, amivel hozzánk pottyant gyerekeinknek tartozunk.

Ez a film elgondolkodtató dokumentációja annak, milyen rettenetesen bonyolult folyamat a felnőtté válás a gyerek és a szülő számára is. Közhelyek nélkül segít felismerni, hogy az élet nevű félelmetes, gyakran átláthatatlanul bonyolultnak tűnő labirintusban egy dolog biztosan segít. Az a fogalom, aminek a nevét itt nem írom le többször, ne kopjon még jobban el.

A tizenhatos karikát mindenesetre levenném a Tobi színeiről. Nem lenne baj, ha ezt filmet gyerekek is láthatnák. Ha pedig a kedvezményes hitel mellé lenne államilag támogatott tanfolyam is a családot tervező fiatalok számára, ott talán még kötelezővé is tenném.

A Tobi színei című dokumentumfilmet július 1-től vetítik a mozik.