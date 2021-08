Miért kapott rá Hollywood a pankrátorokra?

Hamarosan elérkezik az idő – talán már el is jött –, amikor kijelenthetjük, hogy leáldozott a filmsztárok kora, és a márkanevek adják el a produkciókat, semmint a filmek szereplői. A 2010-es évek 50 legnagyobb bevételű filmje egytől egyik egy sorozat része/folytatása, vagy egy korábbi film átdolgozása volt: ismeretlen sztorikból nem jutott a nézőknek. A kilencvenes évekkel ellentétben ma már nem elég, ha Will Smith vagy Tom Hanks képe köszön vissza a plakátokon, hiszen az ő arcuk sem garantálja, hogy a néző beüljön a moziba.

Az utolsó húzónevek egyike azonban már maga is márkanév: Dwayne „The Rock” Johnson.

Karrierjét a WWE (World Wrestling Entertainment) pankrátoraként kezdte, majd az ezredforduló környékén megkörnyékezte a filmipart. Mi az, hogy megkörnyékezte! Az emberek egyenesen rajongtak ezért a szép szál legényért, aki kis túlzással túlnőtt a képernyőn.

Dwayne Johnson – aki a wrestling világában inkább The Rock néven ismert – apja, az úttörő Rocky Johnson nyomdokaiba lépett. Rocky Johnson társával, Tony Atlasszal együtt az első fekete bajnok volt a WWE történetében. Dwayne Johnson 1996-ban debütált a WWE-ben, és 2004-ben – filmes karrierje beindulásakor – egy időre abbahagyta a látványbirkózást. Utolsó figyelemre méltó mérkőzése John Cena ellen volt, mielőtt 2019-ben bejelentette, hogy visszavonul.

Eltekintve újonc korszakától – amikor The Rock még a WWE rajongók megnyeréséért küzdött – mindig közönségkedvenc volt, és hamar a valaha látott legnépszerűbb sztárbirkózóvá avanzsált.

Nagyon karizmatikus volt, és korán megtanulta használni az adottságait: a mosolyát, a modorát, a szemöldökét. Minden este visszajelzést kapott a tömegtől, hogy mi működik, és mi nem

– mondja The Rockról Bryan Alvarez birkózó, újságíró Sam Moore, a BBC online felületén, július végén megjelent cikkében.

A Szikla első főszerepét 2002-ben, a Skorpiókirály című kalandfilmben kapta. Soha kezdő színész nem kaszált még ekkorát egy szereppel: Johnson akkor 5,5 millió dollárt tett zsebre. Az első fizetése azonban mára aprópénznek számít, a pankrátorból lett színész filmjeinek bevételei átlépték a 10 milliárd dolláros határt is. A szakértők szerint nagyon kevés filmsztár ennyire eladható, a rövid lista tetején pedig egyértelműen „The Rock” áll. A színész kisugárzása, sokoldalúsága és hiteles előadásmódja kiemeli őt a tömegből.

A legújabb kasszasiker mozi, amely Johnson nevéhez fűződik, nem más, mint a Disney ezekben a hetekben debütáló Dzsungeltúra (Jungle Cruise) című vígjátéka. Az újabb fergeteges családi élményként aposztrofálható film hangulata hasonlít a jól ismert „The Rock” filmekhez, a Boszorkány-hegyhez és Jumanjihoz.

Johnson gyorsan ért a csúcsra, és cserélte az aréna fényeit Hollywood csillogására, mégsem ő volt az első pankrátor, aki hasonló karriert futott be. Hulk Hogan, az 1980-as évek legnépszerűbb birkózósztárja a Rocky III-ban Mennydörgésként jelent meg. De a képernyőn akkor is érdekes lett, miután a sportolói karrierje egy szteroidbotrány miatt zsákutcába futott. Hogan mozifilmje nem volt emlékezetes, a pankrátor nem tudott kilépni a megszokott imázsa és botránya mögül.

Nem minden pankrátorból válik jó színész

Hogan első főszerepét az 1989-es Sziklaöklű harcosok (No Holds Barred) című akciófilmben kapta. Ez volt az egyetlen komoly kísérlete arra, hogy ne csak a képernyőn, de a filmvásznon is meghódítsa világot. A „mutatvány” azonban balul sült el, a film pedig olyan rosszul futott, hogy a WWE főnöke, Vince McMahon – aki finanszírozta a mozit –, később azzal poénkodott, hogy még Hogan tartozik neki pénzzel a gyenge műsorért.

Ezután két bárgyú vígjátékban is kipróbálta magát: az 1991-es Külvárosi kommandóban (Suburban Commando), amelyben egy intergalaktikus harcost alakított, aki lezuhan a Földre, majd összeköltözik egy külvárosi családdal. 1993-ban a Mr. Óvóbácsi (Mr Nanny) című filmben szintén csak önmaga – pontosabban Arnold Schwarzenegger 1990-es filmje, az Ovizsaru – karikatúrája volt. A tehetség hiánya nem az egyetlen ok, hogy nem lett belőle filmsztár: a magánéleti botrányai sorra megalapozták (rossz) hírét...

Hulk Hoganon kívül is akadt még olyan pankrátor, aki nemcsak kacérkodott Hollywood gondolatával, hanem el is jutott odáig, hogy játékfilmben szerepeljen. Jesse Ventura a Ragadozó, illetve A pusztító című alkotásokban kapott szerepet, míg Steve Austin A feláldozhatók és a Csontdaráló stáblistáját bővítette.

A modern triumvirátus

Dwayne Johnson azonban nemcsak rekordokat döntöget, hanem divatot is teremt: nem ő az egyetlen WWE szupersztár, hiszen Hollywood legismertebb színészei közül többen is táplálékkiegészítőkön nőttek fel.

A szorítók nagy ikonja, John Cena olyan sportoló, akit The Rock egyik méltó utódjaként emlegetnek, s aki Dom Torreto (Vin Diesel) gonosz öccsét, Jakob Torettót alakítja a Halálos iramban 9 című moziban (augusztusban pedig az Öngyilkos osztag 2-ben láthatjuk viszont.) A pankrátorból lett filmsztár trió a tetovált izomóriással, Dave Bautistával egészül ki. A galaxis őrzői, A halottak hadserege (Army of the Dead) főszereplője hamarosan új filmben, Frank Herbert A Dűnéjében is színre lép.

John Cena sportolóként mindig a tökéletes hőst nyújtotta. Cena első jelentős filmszerepe a 2015-ös Kész katasztrófa (Trainwreck) című vígjáték volt, amelyben Amy Schumer cizellált, ugyanakkor szexuálisan alkalmatlan barátját alakította: a férfi csak akkor jutott el az orgazmusig, ha edzőtermi önmagára gondolt. A 2018-as Szűzőrségben (Blockers) egy védelmező apát játszott, aki megpróbálta megakadályozni, hogy lánya a szalagavató napján elveszítse szüzességét.

Ezek a filmek bebizonyították, hogy Cena nemcsak jó sportoló, de komikusalkat is. Kevés színész vállalkozik arra, hogy ilyen kendőzetlenül megmutassa magát, pláne, hogy egész életében az emberfeletti hős szerepére gyúrt. Sportolói körökben köztudott tény, hogy Cena elképesztően humoros, ezek a filmek pedig végre lehetővé tették, hogy eljátssza a bolondot.

Dave Bautista a komoly és mogorva birkózó karakterét a feje tetejére állította, és játszi könnyedséggel alakult át vicces személyiséggé. A galaxis őrzői sci-fikben ő alakította a zöld színű Marvel szuperhőst, Drax the Destroyert, aki a pankrátor játékának hála sokkal összetettebb karakter lett, mint egy szellemes beszólásokat elejtő CGI szörny. Az Übergáz (Stuber) és a Kémecském (My Spy) című vígjátékokban ő is magára öltötte a komoly hősi archetípust, ugyanakkor kissé alkalmatlan karakterré gyúrta a szerepeit.

Januárban Chance The Rapper indított egy Twitter-beszélgetést, amelyben arra kereste a választ, hogy vajon mitől is olyan jó színész Bautista. James Gunn, A galaxis őrzői rendezője szerint Bautista komolyan veszi a szakmát, és nem játssza meg magát, hanem a valódi érzéseit mutatja meg. Ha az ember a szemébe néz, látja, hogy Bautista csak a jelennek él, az aktuális projektre koncentrál ahelyett, hogy rágörcsölne a jövőre.

Miért ilyen menők a pankrátorok?

A férfiasságtól eltekintve is azt mondhatnánk, hogy az aréna tökéletes kiindulópont a filmsztárság felé vezető úton: egy olyan tér, ahol a pankrátorok abszurd környezetben szerepelnek hatalmas közönség előtt. A WWE harcosai forgatókönyveket kapnak, amelyeket memorizálni kell, majd kamerák előtt előadni. A pankrátorok olyan karaktereket alakítanak, amelyek nem mindig állnak közel a személyiségükhöz.

Napjaink pankrátor sztárjait kiemeli a tömegből, hogy mennyire sokoldalú teljesítményt nyújtanak a filmvásznon, vagyis mennyire könnyen túlszárnyalják a fizikai képességeiket. Persze össze lehet hasonlítani őket a régi nagyágyúkkal, Arnold Schwarzeneggerrel és Sylvester Stallonéval, de a mai sztárok kiléptek a tipikus kemény karakterekből, és komikus szerepeket is elvállalnak: megmutatják, hogy nem félnek nevetni magukon, és nevettetni, miközben továbbra is kihasználják vonzerejüket.

(Borítókép: Dwayne Johnson és John Cena 2012. április 1-jén. Fotó: Ron Elkman / Sports Imagery / Getty Images)