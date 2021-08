Jön a kultikus animesorozat élőszereplős változata

Még nem lehet tudni, hogy a rajongók álma vagy rémálma válik valóvá, a készítők személye és az eddig megjelent kedvcsinálók, képek azonban biztatók. Novemberben érkezik a nagy sikerű, kultikus Cowboy Bebop animesorozat élőszereplős változata a Netflixen.

A 1998–1999-es sorozat az ezredforduló után a magyar animerajongókat is gyorsan meghódította. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy A+/Animax csatorna többször is műsorra tűzte. Később DVD-n is megjelent a teljes sorozat, 2001-ben jött a ráadás, egy majdnem kétórás film, ez is eljutott a magyar nézőkhöz.

A Cowboy Bebop története 2071-ben játszódik. Az emberiség kilépett az űrbe és meghódította a Naprendszert. Bár a jó öreg Föld is szerepet kap a sorozatban, de a legtöbb szál leginkább az „új vadnyugathoz”, a Marshoz kötődik, és egy Bebop nevű űrhajóhoz. Ez az otthona a főszereplőknek, három fejvadásznak, a laza Spike Spiegelnek, a cserfes Faye Valentine-nak, a sokat megélt exzsaru Jet Blacknek, továbbá a nem teljesen komplett, de zseniális hackernek, Ednek, meg a Naprendszer legokosabb corgijának, Einnek, az adatkutyának.

Az ő kalandjaikat, csetlés-botlásaikat, balszerencsés vagy vicces, máskor pedig különösen drámai helyzeteiket követhetjük nyomon. A Cowboy Bebop noirhangulatot idéző fő szála Spike Spiegelhez köthető, aki „egyszer már meghalt”, de a múltja nem ereszti, és ő sem tudja elengedni.

Minden jó film és sorozat szerves része a zene, itt sincs ez másképp, a Cowboy Bebop elképzelhetetlen a jazz és a blues nélkül, a japán zeneszerző és zenész, Kanno Jóko (vagy angolul Yoko Kanno) neve összeforrt a kultikus történettel.

A Netflix már hosszú ideje dolgozott az élőszereplős változaton, most végre az első, tízepizódos évad november 19-től elérhetővé válik a streamingszolgáltatónál. A történet nem egy az egyben átvétele lesz az eredetinek, de a jó alap, a váz adott, így biztosan lesznek újrahasznosított, átültetett ötletek is.

Noha a Netflix még nem mutatta be az előzetest, az első megjelent fotók némileg már betekintést engednek a sorozatba. Az már egy ideje tudható volt, hogy a főbb szerepeket John Cho (Spike Spiegel), Mustafa Shakir (Jet Black) és Daniella Pineda (Faye Valentine) kapták. Most ők láthatók a karakterük bőrében, valamint velük együtt egy corgi is, aki minden bizonnyal nem lehet más, csak Ein. A rajongók azonban máris hiányolják a csapat hiányzó tagját, Edet.

See You Space Cowboy.



Meet Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir), and Faye Valentine (Daniella Pineda) in Cowboy Bebop. Premiering November 19 pic.twitter.com/7vRtZvYjYM — Netflix (@netflix) August 23, 2021

Az animék élőszereplős változatainak jellemzően nem túl jó a fogadtatásuk, legalábbis a fanatikusok elvárásainak nem könnyű megfelelni. Ez volt jellemző a Ghost in the Shell (Páncélba zárt szellem) esetében is, amelynek élőszereplős filmes verzióját 2017-ben mutatták be Scarlett Johansson főszereplésével.

A Netflixen tehát most nagy nyomás van a Cowboy Bebop miatt. Az előjelek biztatók: a munkálatokban részt vesz az eredeti anime alkotóinak egy része is. Visszatér a legendás zeneszerző, Kanno Jóko, az eredeti rendező, Vatanabe Sinicsiró pedig tanácsokkal segítette a sorozatot.

A munkálatok 2019-ben kezdődtek, de nyolc hónapra leálltak John Cho térdsérülése miatt. A forgatást márciusban fejezték végül be. Csak legyen már november!