Kínosan aktuális vígjáték sztárokkal az összeomlásról a Netflixen

Az emberiség túlnyomó részét történelmi korokon át kínzó alapkérdések között ott a tojás és a tyúk problémája, továbbá a – Vajon hány angyal fér el egy tű hegyén? – dilemma, és végül, de nem utolsó sorban az a rejtély, hogy ezek tényleg ennyire hülyék, vagy ekkora gazemberek.

A 2015-ös The Big Short – A nagy dobás című film, amely a Netflixen is elérhető – az utóbbi problémát elemzi, majd megadja a választ: ezek nagyon hülye gazemberek.

2008-ban az USA ingatlanrészvényes gigacsalása bedöntötte a világgazdaságot. A megoldás: iszonyatos pénzt kaptak a bankok ott is, nálunk is, hogy ne menjenek csődbe, mert akkor ugye mindennek vége. A dollármilliárdos mentőmellényeket a kormányok dobták be, de a milliárdokat a „zemberek” dobták össze. A kormánynak nincs pénze, a befolyó adókból gazdálkodik.

Miért került csőd szélére a bankok jelentős része? Mert egy őrületes hasznot hajtó piramisjátékot folytattak, kölcsönöket osztogattak boldognak-boldogtalannak, miközben pontosan tudták, hogy akik felvették a hitelt, nem fogják tudni visszafizetni.

Ez nem egy globális összeesküvés elmélet, hanem mára elemi szintű tény, amiről könyvek, doktori disszertációk, közgazdasági, szociológiai, politológiai szakmunkák készültek. Meg filmek is. Michael Lewis The Big Short című 2010-es könyvéből Adam McKay rendezte meg azonos című, magyarul A nagy dobás címen vetített filmjét. A valódi eseményeken, létező személyek történetén alapuló szürreális drámát vígjátékként mutatták be 2016-ban – az akkor még virális honi mozgóképszínházaink. A The Big Short abban az évben kapott még öt Oscar-jelölést, a gálán pedig egy szobrocskát pedig át is vehettek az alkotók.

A film ma is működik, tökéletes és csüggesztően aktuális. Nagyon vicces is, ha szeretünk kínunkban röhögni saját magunkon.

Az amerikai filmeket azért szeretik még mindig a nézők, mert Hollywoodban profik dolgoznak. Magasan képzett filmes szakemberek, akik bármikor tudnak fingós- böfögős vígjátékot csinálni, a világ összes képregényhősének a nagymamáját is felvonultató univerzumokat alkotni, kisujjukból rázzák ki káromkodós tinis és sírós-boldogos szerelmes filmeket, a legjobb hős az amerikai hős háborúsokat, meg bármit, amit csak el lehet adni. Ismerik a szabályokat tudják, hogy kell összerakni valamit, ami biztosan működik a vásznon, képernyőn.

Ha akarják, még értelmes dolgokat is összedobnak néha. A nagy dobáshoz összeszedtek egy óriási kupac sztárt. Brad Pitt, Ryan Gossling, Christian Bale, Steve Carell játssza a főszerepeket. Nem érti a nép a bonyolult tőzsdei szakkifejezéseket és folyamatokat? Ok, beültetik a habfürdőbe a dögös Margot Robbie-t, aki pezsgőt szürcsölgetve néhány keresetlen mondatban foglalja össze, hogyan építenek a bankok szarból jelzálog piramist.

A gyengébbek kedvéért szegény Anthony Burdain is elmondja még egyszer, hogy ha a nyakán maradt tegnapi halat nem dobja ki a szakács, hanem hallevest főz belőle, akkor nem egy új étel születik, hanem romlott halat eszik a vendég. Aki még ezt sem érti, annak Selena Gomez magyarázza el a black jack asztalnál, miért gigantikus bukta, ha valaki feltesz tízmillió dollárt az asztalnál, mert eddig kétszer nyert, majd a nézők egy része arra fogad, hogy megint nyerni fog, más részük, meg azokra fogad, akik rá fogadtak. Tíz milliós buktából így lesz milliárdos.

Brad Pitt, aki a film egyik producere is, egy olyan pesszimista pénzügyi guru, Bran Rickert karakterét alakítja, aki nem a rendszer, hanem a világ összeomlására fogad.

Így már érthető a globális összecsuklás?

A problémák egy részét talán már a magyar devizahitelesek is értik. Az természetesen csak Amerikában lehetséges, hogy ezt a folyamatot ne állítsák le időben. Pedig mindenki tudta például, hogy a független hitelminősítőket az általuk felminősített termékekkel kereskedő pénzintézetek fizetik. Ez is kiderül a filmből. Viccesen.

Ha nem adjuk meg a minősítést, átmennek a Moody's-hoz

– magyarázza kétségbeesetten a hatalmas, koromfekete napszemüveget viselő hitelminősítő hölgy, akinek fáj, ha néz. Klassz, hogy a magyar gazdaságot is szokták időnként minősíteni a feddhetetlen nemzetközi minősítő gigászok. Nyilván feddhetetlenül.

Mindenki tudta, hogy bárki felvehet változó kamatozású, tehát kiszámíthatatlan hitelt, mert az a bankok érdeke. A kasza.

Az emigránsok mindent aláírnak, ha meghallják, hogy lehet lakásuk. Fogalmuk sincs a kamatokról.

– dicsekednek a filmben az ingatlan- és hitelügynökök, akik rásózzák a szerződéseket az ügyfelekre. Miért is ne hinnének nekik a szegény ügyfelek hiszen az egész törvényes, komoly pénzintézetek és az állam bólogatnak, hogy minden rendben. Páran, a film alapjául szolgáló történet valós szereplői rájöttek, hogy ez csalás, hazugság és iszonyú sok pénzt kaszáltak azon, hogy a rendszer bukására fogadtak. Ők a hősök, akiknek drukkolunk. Győznek és talán kicsit szégyenkeznek is. Aztán minden megy tovább. A főszereplő öröme pont nem felhőtlen. Kétszázmilliót nyer azon, hogy megtámadta a bankokat, de a jövőt illetően mégis borúlátó:

Azt hiszem, hogy az emberek pár év múlva ugyanazt csinálják, amit a gazdasági krachok idején szoktak. A bevándorlókat és a szegényeket okolják majd.

Jó kis vígjáték, megnézném a magyar változatát is. Nem fontos, hogy amerikai sztárok játsszák el, ahogy mindenki csak a pénzre hajt, ahogy mindenkit átvágnak, és a végén mindent az átlagember fizet. Kiváló saját színészeink vannak, de ha mégis kellene nemzetközi húzónév, Bruce Willis biztos vállal pár másodpercet pár milláért, meg egy táska energiaitalért.